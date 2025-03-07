西南航班女乘客起飛前脫光光來回走動 25分鐘後才被制止

本月3日一架西南航空從休士頓前往鳳凰城的班機上，起飛前有位女乘客突然脫光衣服，在走道上來回扭腰擺臀25分鐘，才被人制止，飛機被迫折返登機口。(路透)

本月3日一架西南航空從休士頓 前往鳳凰城的班機上，起飛前有位女乘客突然脫光衣服，在走道上來回扭腰擺臀25分鐘，才被制止，飛機也因此被迫折返登機口。

實境秀「野獸遊戲」(Beast Games)參賽者艾斯特維茲(Macy Estevez)剛好也在這架波音 737客機上，當場用手機拍下畫面傳給當地ABC13台；播出時敏感部位已用馬賽克遮住。

艾斯特維茲說，這名裸女在飛機上招搖了近半個鐘頭，才有人出面制止並將她逮捕。

休士頓市警局事後將這名女性帶往醫院，檢查是否有精神疾病。至於是否提出犯罪指控，警局不予置評。

西南航空確認，該班機上發生這麼一樁「怪事」，對乘客造成不便，甚感抱歉。「本公司前往鳳凰城的733航班出了一個乘客狀況，3日下午折返休士頓機場登機口後，由執法人員接手處理。」

事後西南航空提供該航班每名乘客50元補償，「本公司為航程延誤，向乘客道歉，感激乘客的耐心，本公司服務團隊也盡力讓乘客儘快抵達目的地。」

目前尚不清楚該名女乘客突然行為異常的確切原因。有人指出她宣稱自己患有躁鬱症。她裸體走動時，要求空服員讓她下機。

休士頓媒體報導，她一度想進去駕駛艙，這時候，機組員才將她制止、逮捕。一名乘客說，「她回過頭來，面對著大家，將全身衣服脫光。」然後，在眾目睽睽下，大聲叫嚷，來回走動。

另一段傳給媒體的路影片顯示，她來回直嚷「等一下、等一下、等一下。」「然後走向機頭，猛敲駕駛艙門，直嚷說讓她進去。」「剛開始，還真嚇人。」

一名女乘客說，任這名乘客發作了近半個鐘頭，都沒人理，她很驚訝。「好奇怪，沒人出面干預。」

該名女子被帶下飛機時，登機口工作人員用條毯子將她身體包住，交由警方帶走。