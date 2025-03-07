我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

西南航班女乘客起飛前脫光光來回走動 25分鐘後才被制止

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
本月3日一架西南航空從休士頓前往鳳凰城的班機上，起飛前有位女乘客突然脫光衣服，在走道上來回扭腰擺臀25分鐘，才被人制止，飛機被迫折返登機口。(路透)
本月3日一架西南航空從休士頓前往鳳凰城的班機上，起飛前有位女乘客突然脫光衣服，在走道上來回扭腰擺臀25分鐘，才被人制止，飛機被迫折返登機口。(路透)

本月3日一架西南航空從休士頓前往鳳凰城的班機上，起飛前有位女乘客突然脫光衣服，在走道上來回扭腰擺臀25分鐘，才被制止，飛機也因此被迫折返登機口。

實境秀「野獸遊戲」(Beast Games)參賽者艾斯特維茲(Macy Estevez)剛好也在這架波音737客機上，當場用手機拍下畫面傳給當地ABC13台；播出時敏感部位已用馬賽克遮住。

艾斯特維茲說，這名裸女在飛機上招搖了近半個鐘頭，才有人出面制止並將她逮捕。

休士頓市警局事後將這名女性帶往醫院，檢查是否有精神疾病。至於是否提出犯罪指控，警局不予置評。

西南航空確認，該班機上發生這麼一樁「怪事」，對乘客造成不便，甚感抱歉。「本公司前往鳳凰城的733航班出了一個乘客狀況，3日下午折返休士頓機場登機口後，由執法人員接手處理。」

事後西南航空提供該航班每名乘客50元補償，「本公司為航程延誤，向乘客道歉，感激乘客的耐心，本公司服務團隊也盡力讓乘客儘快抵達目的地。」

目前尚不清楚該名女乘客突然行為異常的確切原因。有人指出她宣稱自己患有躁鬱症。她裸體走動時，要求空服員讓她下機。

休士頓媒體報導，她一度想進去駕駛艙，這時候，機組員才將她制止、逮捕。一名乘客說，「她回過頭來，面對著大家，將全身衣服脫光。」然後，在眾目睽睽下，大聲叫嚷，來回走動。

另一段傳給媒體的路影片顯示，她來回直嚷「等一下、等一下、等一下。」「然後走向機頭，猛敲駕駛艙門，直嚷說讓她進去。」「剛開始，還真嚇人。」

一名女乘客說，任這名乘客發作了近半個鐘頭，都沒人理，她很驚訝。「好奇怪，沒人出面干預。」

該名女子被帶下飛機時，登機口工作人員用條毯子將她身體包住，交由警方帶走。

休士頓 波音

上一則

14日凌晨月全食將長達65分鐘 美洲各地肉眼可見

下一則

3友人莫名陳屍後院 屋主喊冤「不知情」仍被控提供毒品和過失殺人

延伸閱讀

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返
1個月3架民用機闖海湖莊園禁航區 F-16發射熱焰彈驅離

1個月3架民用機闖海湖莊園禁航區 F-16發射熱焰彈驅離
何時買機票最省？空服員分享飛機上最佳座位區

何時買機票最省？空服員分享飛機上最佳座位區

熱門新聞

(美聯社)

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

2025-03-05 11:50
一名搭乘中華航空（華航）班機，由紐約甘迺迪國際機場（JFK）入境的兒童確診麻疹病毒。美聯社

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

2025-03-03 11:04
德州民主黨眾議員特納。(美聯社資料照)

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

2025-03-05 11:10
原本只是要匯出280美元，卻誤將81兆美元匯到客戶帳戶；花旗銀行驚傳差點出大包，多虧機警的「第三名行員」發現並攔下匯款。(路透)

花旗280元打成「81兆元」匯給客戶 90分鐘後才發現

2025-02-28 02:30
西南航空客機，示意圖，非文中班機。(美聯社資料照)

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

2025-03-06 14:02
聯邦調查人員破獲組織規模最龐大之一的人口走私集團。示意圖。（美聯社）

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

2025-03-03 11:51

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標