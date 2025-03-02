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麻州3女陳屍貝里斯飯店 疑吸食大麻過量致死

編譯俞仲慈／即時報導

三名來自麻州的年輕女性日前在中美洲貝里斯(Belize)度假，不料竟死於飯店客房內，警方根據現場證物，質疑死者吸食大麻過量致死，不過仍待法醫確認。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，麻州瑞維亞市(Revere)市長小基夫(Patrick M. Keefe Jr.)25日公布聲明，證實三名死者身分，分別為瓦法·埃拉爾(Wafae El Arar，26歲)、伊瑪妮·馬拉(Imane Mallah，24歲)與考查兒·納卡德(Kaoutar Naqqad，23歲)，並強調死者是「我們城市的女兒、朋友與貢獻者」。 

貝里斯警政署長威廉斯(Chester Williams)舉行記者會表示，22日當天房務員連續敲門兩天卻沒有回應後，向上級通報並派人進入客房查看，發現三人已經陳屍房內。

警方調閱飯店監視器畫面，發現三名死者20日晚上回到客房再也沒有離開，初步排除謀殺可能，威廉斯強調：「沒有人看到她們離開客房、也沒有人看到任何人進入客房。」

威廉斯透露，每具屍體旁邊遺留嘔吐物以及客房內留下的酒精與可疑軟糖(可能含有大麻)，質疑與吸食大麻有關，雖然吸食過量大麻致死案例非常罕見，但並非沒有前例。

威廉斯指出：「我們目前還無法確定是軟糖導致死亡，但會把每一種可能性列入調查。」因此將對死者進行毒物、一氧化碳等檢驗，以釐清真相。

國務院在去年12月對貝里斯發布旅遊警告，指稱當地暴力犯罪嚴重，包括光天化日下搶劫與謀殺，在這些不幸事件發生後，國務院也發表聲明強調：「對於命案調查工作，我們與當地政府保持密切聯繫並全力配合。」 

不過死者家屬與社區居民對於貝里斯當局辦案能力有所質疑，小基夫市長強調：「我們會透過國內外一切管道，確保此案調查能夠妥善且公正進行。」

大麻 國務院 麻州

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