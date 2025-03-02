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喬州男炸彈攻擊女網友、密謀「放蛇吃小孩」遭判20年

編譯徐薏茹／即時報導
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喬治亞州檢察官20日表示，該州一名男子認罪，承認炸毀一名女子的房屋，還策畫一系列離奇的陰謀，包括密謀釋放一條巨蟒到受害人家中吃掉受害人的女兒，該男被判20年監禁。

根據檢察官消息，38歲的薩凡納(Savannah)居民格羅瑟(Stephen Glosser)承認跟蹤及使用爆炸物犯下另一起重罪，被判240個月的聯邦監禁，法官另外命令格羅瑟支付兩名受害人50萬元以上的賠償金。

格羅瑟和共同被告金希(Caleb Kinsey)於2024年3月被指控在2023年1月13日製作爆裂物炸毀受害人在列治文山(Richmond Hill)的家，當時屋內的兩人倖存下來。

2023年菸酒槍炮及爆裂物管理局(BATFE)一名調查員向CBS地方台WTOC透露，格羅瑟透過交友軟體認識受害人，當局還提供這起犯罪背後的可能動機。

官員表示，格羅瑟利用受害人先前與他分享的一張圖像，透過網路搜尋找到受害人的家。

格羅瑟的認罪答辯描述他與共謀者溝通，制定「殺害、恐嚇、騷擾或傷害」房屋主人的計畫。

根據認罪答辯內容，計畫包括密謀取得弓箭並射進受害人的房屋前門；將一條巨蟒放進受害人家中讓巨蟒吞食受害人的女兒；寄狗屎、死老鼠到受害人家；剝下受害人的頭皮；炸毀受害人的家。

炸毀受害人的房屋後，格羅瑟還花錢請專人清理他家中的地毯，隱匿製造炸彈材料的痕跡。

布萊恩郡(Bryan County)警長辦公室在社群媒體的貼文表示：「幸好一家人能夠逃出屋外，無人受傷。」

WTOC報導，布萊恩郡警長克羅威(Mark Crowe)說爆炸看起來幾乎像是遭遇龍捲風侵襲。

2023年2月喬治亞州保險與安全消防委員辦公室(Georgia Office of Commissioner of Insurance and Safety Fire)表示，格羅瑟和金希已經被逮捕，金希在路易斯安納州落網，正在喬治亞州南區等待訴訟。

喬治亞州 路易斯安納州 社群媒體

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