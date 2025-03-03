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同學威脅向ICE舉報 德州11歲女童輕生 母親要告校方

編譯潘勛／綜合報導
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德州11歲女童克蘭佐受同學霸凌，還威脅要向移民及海關執法局舉報其全家，因此輕生。(庫克郡男女童俱樂部)
德州11歲女童克蘭佐受同學霸凌，還威脅要向移民及海關執法局舉報其全家，因此輕生。(庫克郡男女童俱樂部)

德州「甘斯維爾獨立校區」(Gainesville Independent School District)證實，一名11歲女童克蘭佐(Jocelynn Rojo Carranza)受到同班同學霸凌，說要向移民及海關執法局(ICE)舉報她全家，因此自殺，校區調查此事歸結說，克蘭佐遭遇另名學生霸凌，而且不止一次。

每日郵報(Daily Mail)報導，克蘭佐害怕自己、家人被遞解出境，煎熬了幾個月後選擇輕生。

官方表示一名學生已因霸凌而受懲戒，但不願公布懲戒細節或學生的身分。

2月3日，克蘭佐在德州甘斯維爾自家被發現沒有生命反應，送到達拉斯急救中心搶救5天，仍告不治。

目前並不清楚女童如何自殺，但她家人堅稱，遇到糾纏不停的霸凌，迫使她自殺。克蘭佐之母瑪爾貝拉‧克蘭佐(Marbella Carranza)向當地電視台表示，那些霸凌人的小孩說，「妳家是西語裔的」，所以他們要向ICE報警，把她的父母帶走，只剩她一人留下來。

甘斯維爾獨立校區表示，克蘭佐的校長在1月30日得悉該霸凌事件；克蘭佐向校方報告，因為「全班都在談ICE，以至於克蘭佐覺得自己有必要跟校長講。」

受懲戒的學生在校車上一直向一群西語裔學生談論ICE以及遞解出境。校方表示，克蘭佐並不是特定目標，但的確有聽到對方講話內容。

校區表示，那位學生經指認、約談，校方在今年1月31日按校規發出懲戒處分。

瑪爾貝拉表示，直到女兒自殺之後她才被告知女兒遇到的煎熬；以住宅打掃清潔維生的瑪爾貝拉表示，「校方知道發生什麼事，但從未告訴我」，自己女兒顯然每周一、兩次去找輔導員，報告發生了什麼事。瑪爾貝拉指出，因為校方疏忽，沒跟她講發生的事，她要提起訴訟，討回公道。

供5、6年級生就讀的甘斯維爾中學(Gainesville Intermediate School)表示，校方已接獲克蘭佐母親向校區的霸凌投訴；校方對霸凌採零寬容政策。

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