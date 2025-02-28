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芝加哥少年4年前開槍濫殺6死4傷 今年滿21歲被起訴

記者張聲肇／綜合報導
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被控殺死六名素昧平生受害人的芮伊斯。(取材自芝加哥警局)
被控殺死六名素昧平生受害人的芮伊斯。(取材自芝加哥警局)

2020年當時17歲的芮伊斯(Antonio Reyes)隨意槍殺了六個素昧平生的人，現在他年滿21歲，芝加哥警方26日宣布以六項謀殺和四項謀殺未遂罪名，對他提出刑事指控。

庫克郡州檢察官柏克(Eileen O'Neill Burke)和芝加哥警局督察史奈靈(Larry Snelling)及市府官員舉行記者會，宣布對這名系列殺手的司法處置。

柏克說，芮伊斯殺害的都是他從沒見過的人，包括「到加油站買爆米花的人、周日下午坐在停放路旁車裡和朋友聊天的人、某個下午帶著家人去買寵物小狗的人」，這些命案都發生在芝加哥西南邊，死者都是在正常生活中突然遭到槍擊。四名遭芮伊斯謀殺未遂的受害者當中，有三人年紀僅三到九歲。

她說：「令人傷心。想到17歲的人，居然在九個月當中犯了那麼多謀殺案，成為連環殺手，令人痛心。」

最近才公布的受害人，都是男性，年紀分別是16歲、20歲、21歲、31歲和31歲。這些案件發生在2020年3月至11月之間。

芮伊斯2021年因另一謀殺案被警方拘禁。柏克說，囚禁期間，他還試圖用鍋柄殺死獄友。

刑警隊隊長巫西堤(Antionette Ursitti)說，案情獲得突破，是因為警方繳獲的一把.40口徑手槍，與多起槍擊命案有關，也從芮伊斯本人在社媒平台留下的蛛絲馬跡研判。

史奈靈對偵查同仁的敬業表現甚表欣慰，「偵辦本案的同仁不曾忘記從警的初衷，孜孜矻矻偵察了四年，就為了替死者、死者家屬、以及身心受創的鄰里大眾出口氣。」

史奈靈說，兇手罔顧人命的程度，讓他驚愕：「六條人命被殘酷剝奪，難以理解，怎麼有人在一年之中，這麼輕易就取走這麼多條人命？天曉得他還要為幾條人命負責？」

芝加哥 槍擊 寵物

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