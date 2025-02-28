元旦汽車恐攻陰影 紐奧良高規格維安迎嘉年華

紐奧良市一年一度的「狂歡節」慶祝即將在本周末登場，有鑑於今年元旦發生的恐怖分汽車撞人攻擊事件，市府官員表示維安措施已提高到前所未有的程度。(美聯社)

今年元旦遭遇恐怖分子用汽車攻擊的紐奧良市(New Orleans)本周末盛大舉行「狂歡節」(Mardi Gras)嘉年華會，市府官員表示，維安等級已升到前所未有，遊行路徑上，估計警力要比拋出的五彩碎紙還要多。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，今年元旦一名男子駕駛汽車在波旁街(Bourbon Street)撞向人群，開槍濫射，發動恐怖攻擊，造成14人死亡、數十人受傷。

紐奧良市長坎特雷爾(LaToya Cantrell)指出，今年的年度「輕鬆城」(Big Easy)嘉年華會經國土安全部 指定為「一級特殊事件」(Special Event Assessment Rating 1)，意味整個嘉年華會，必須由聯邦跨部會廣泛支援。坎特雷爾市長表示，狂歡節被列為一級特殊事件，就城市歷史而言，還真是首度見到的瞬間之一。

元旦恐怖攻擊過後翌日，紐奧良就舉辦大學美式足球 「糖盃」(Sugar Bowl) 四分之一決賽。另在2月11日舉辦「超級盃 」(Super Bowl)美式足球職業決賽，兩項賽事都在「凱撒超級巨蛋」(Caesars Superdome)舉行，戒備森嚴，數百名聯邦、州級與地方執法員警也在場。

坎特雷爾市長指出，首先要指出紐奧良久經實戰考驗，所以只要往前看，注意狂歡節健康安全喜悅的一面；紐奧良市遭遇攻擊後，就成功舉辦糖盃、超級盃，現在準備好要辦地球上最大的狂歡節慶。

紐奧良狂歡節正式開始是在1月6日，一直辦到3月4日的「肥美星期二」(Fat Tuesday)，即日起到肥美星期二之間，按計畫要辦大約40場遊行。

國土安全部紐奧良分部主任阿諾德(Collin Arnold)表示，今年狂歡節與往年相比有顯著不同，許多與會人士通常會帶來的東西，在很多場遊行都已遭禁止。

紐奧良市議會最新批准一張禁帶物品清單，包括各種五彩碎紙，及碎紙發射器、木炭及烤肉架、鋁膜氣球、行動發電機、軟墊家具、高度逾六呎的梯子以及私人的無人機。

官方表示，新安全措施並未禁止拋撒珠子的傳統。