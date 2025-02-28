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殺害緝毒探員 墨西哥大毒梟等29人被引渡到美國

記者胡玉立／綜合報導
FBI針對墨西哥大毒梟昆特羅發布的通緝專刊，顯示他過去40年不同階段的相貌。昆特羅因1985年殺害美國緝毒局探員而遭通緝，2022年在墨西哥落網，終於在27日連同其他28名囚犯被引渡到美國受審。(美聯社)
FBI針對墨西哥大毒梟昆特羅發布的通緝專刊，顯示他過去40年不同階段的相貌。昆特羅因1985年殺害美國緝毒局探員而遭通緝，2022年在墨西哥落網，終於在27日連同其他28名囚犯被引渡到美國受審。(美聯社)

華爾街日報報導，29名被控在美國犯下罪行的墨西哥囚犯，27日被引渡到美國，其中包括大毒梟昆特羅(Rafael Caro Quintero)和在墨西哥進行大屠殺而惡名昭著的暴力犯罪集團齊塔斯(Los Zetas)兩名領袖。

墨西哥安全部27日表示，這29名被關押在墨西哥各地不同監獄的囚犯，因為與犯罪組織和販毒有聯繫等罪名而被通緝

昆特羅有「毒梟中的毒梟」稱號，他因1985年殺害美國緝毒局探員而被美國通緝，是聯邦調查局10大通緝犯之一；2022年初他在墨西哥落網，美國一直要求引渡他。

昆特羅被引渡之際，川普政府持續威脅稱，倘若墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)政府不加大力道打擊芬太尼(fentanyl)走私，川普政府將對墨西哥輸美產品徵收25%關稅。薛恩鮑姆的內閣成員本周特別前往華府討論雙邊合作，並強調不該對墨西哥徵收關稅。

昆特羅1985年在墨西哥因綁架、折磨殺害美國緝毒局特工卡馬雷納(Enrique“Kiki”Camarena)而被判有罪。美國當時對卡馬雷納失蹤大感憤怒，一度關閉美墨邊境。

2013年，墨西哥上訴法院下令釋放昆特羅，理由是他的案子應由州法院而非聯邦法院審理。墨西哥聯邦政府隨後對昆特羅發出逮捕令，昆特羅逃亡近十年，2022年初被墨西哥海軍精銳部隊捕獲。

與此同時，德州韋伯郡(Webb County)警長辦公室27日在臉書貼文表示，墨西哥已將兩名齊塔斯(Los Zetas)暴力犯罪集團頭目引渡來美。

貼文指出，被懷疑是齊塔斯高層的安赫爾(Miguel Angel)和特雷維諾-莫拉萊斯(Oscar Omar Trevino-Morales)已被引渡。警方敦促民眾小心面對該集團在墨西哥新拉雷多市(Nuevo Laredo)的暴力反撲。

墨西哥 通緝 暴力犯罪

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