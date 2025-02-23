我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

封面故事／全黑人飛行隊 二戰嚇壞納粹

國稅局傳「紓困支票」簡訊？ 是詐騙、千萬別點連結

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾若收到國稅局簡訊，通知可以收到1400元紓困支票，這恐怕是詐騙。(路透)
民眾若收到國稅局簡訊，通知可以收到1400元紓困支票，這恐怕是詐騙。(路透)

收到國稅局簡訊，通知說你可以收到1400元紓困支票？這是詐騙，千萬別點進去它提供的連結。

非營利團體「商業改進局」(Better Business Bureau)提醒大家，詐騙集團不惜假冒國稅局，發簡訊釣取你的個人資訊。騙子很會運用時事，例如去年12月，國稅局向100萬民眾發出通知，說新冠病疫期間沒收到紓困支票的人，還有240萬元待領。

這100萬人最多每人可收到1400元，但政府會主動匯入納稅人的帳戶，然後寄信，書面通知說，閣下的戶頭多了一筆紓困金，不會發簡訊到你手機上。多數人已在1月底領到。

這筆紓困金發放的對象是2021年稅表上，沒有申報「振興經濟退稅額」的納稅人。詐騙集團利用政府這項德政，發簡訊給民眾，說你有資格領到1400元「經濟衝擊」補助金，請提供個資，以便在12個工作日內，將該款項匯入你的銀行帳戶或郵寄支票給你。

這釣魚簡訊還附上看似國稅局的網站連結，不明所以點進去的話，將被惡意軟體駭入，或看到一份表格，要你填具個人資料。

國稅局提醒大家都要明白，國稅局絕對不會用這種方式要納稅人提供個資──不會用簡訊、電子郵件或社媒平台，要民眾填寫個人資料。

「商業改進局」建議民眾如下防詐法：

1.確認通訊來源是否可靠：國稅局聯絡納稅人，會透過有郵遞區號的信函，不會透過簡訊或電郵。

2.不要點閱「連結」：不明來源的通訊所附連結一律不理，先上IRS.gov政府網站查看是否有該訊息。

3.不要急：詐騙集團會予人「須迫切處理」的時間壓力，別上當，靜下心來一步步查證後再反應不遲。

4.報警處理：把釣魚簡訊轉傳到[email protected]，請國稅局處理，或提報給BBB.org/ScamTracker。

國稅局 紓困金 支票

上一則

夏威夷度假村疑液態瓦斯氣爆 7人受傷、3人危殆

延伸閱讀

即使廢除國稅局「你還是得繳稅」 學者：盡早申報

即使廢除國稅局「你還是得繳稅」 學者：盡早申報
國稅局簡訊稱有1400元紓困支票「是詐騙」 千萬別點連結

國稅局簡訊稱有1400元紓困支票「是詐騙」 千萬別點連結
國稅局裁員人手不足 會計師：今年應盡早報稅

國稅局裁員人手不足 會計師：今年應盡早報稅
國稅局動手裁員7000人 遭批影響民眾報稅

國稅局動手裁員7000人 遭批影響民眾報稅

熱門新聞

（取自微博/CCTV國際時訊）

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

2025-02-17 20:15
科勒爾蓋布爾斯市警局和聯邦移民當局1月28日逮捕了當月第二批從巴哈馬坐船偷渡的中國移民。(美聯社)

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

2025-02-19 15:13
比爾蓋茲近期受訪時，分享他對人類社會面臨危機不斷演變的觀點，若他重返年輕的時候，他擔憂的不會只有原子彈而已。美聯社

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

2025-02-19 11:25
乘客寇科夫分享獲救影片，左圖可見座位顛倒，人員腳踩天花板被扶出機艙；右圖為機組人員攙扶乘客下機。(取材自X平台@NewJerseyExit63)

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

2025-02-17 21:50
警方發現屋內雜亂骯髒，垃圾堆積，遍布糞便，浴缸及廁所裡滿是排泄物。(取自奧克蘭郡警局)

1周送1次食物 密西根媽把3子女扔家中自生自滅5年

2025-02-17 19:36
一段新披露的影像拍到達美航空在加拿大機場翻覆的整個過程。(擷自X@ air plus news)

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

2025-02-18 12:48

超人氣

更多 >
網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動
不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元
航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要
股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析