我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

涉殺聯合健保CEO被告穿防彈衣出庭 法官拒絕延遲審理

記者范航瑜／紐約報導
被控槍殺聯合健保執行長的孟喬內21日雙手雙腳戴著鐐銬，身穿防彈背心與綠色毛衣出庭。(美聯社)
被控槍殺聯合健保執行長的孟喬內21日雙手雙腳戴著鐐銬，身穿防彈背心與綠色毛衣出庭。(美聯社)

被控槍殺聯合健保公司(UnitedHealthcare)保險部執行長湯普森(Brian Thompson)的孟喬內(Luigi Mangione)21日於紐約市出庭，身穿防彈背心參加案件進度聽證會。其律師表示，由於聯邦檢方仍在考慮求處死刑，請求延遲審理以爭取更多時間，但遭法官拒絕。

孟喬內雙手雙腳戴著鐐銬，身穿防彈背心與綠色毛衣出庭，而庭內外支持者也紛紛穿上綠色服裝聲援。法官卡羅(Gregory Carro)駁回辯護律師要求解除鐐銬的請求。

辯護律師阿格尼菲洛(Karen Friedman Agnifilo)表示，聯邦檢方仍在考慮是否求處死刑，因此需要更多時間準備。法官卡羅裁定辯方須於4月9日(周三)前提交法律文件，檢方則需在4月14日(周一)前回應。

21日的庭審吸引了大批旁聽者。當律師抵達法院時，現場支持者報以掌聲與歡呼，庭外則舉起「釋放路易吉」(Free Luigi)、「醫療保險是基本人權」等標語，支持者以女性為主。

曼哈頓大陪審團已對孟喬內提出11項正式指控，包括一級謀殺、兩項二級謀殺，以及武器與偽造等罪名。其中，一級謀殺罪指控他為達恐怖目的殺害湯普森，企圖恐嚇民眾或政府機構，二級謀殺罪則涉及恐怖活動中的謀殺行為。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示，若罪名成立，孟喬內將面臨終身監禁不得假釋。此外，因本案涉及聯邦謀殺指控，孟喬內仍有可能被判死刑，最終決定權在聯邦司法部長。

此案引發廣泛討論，不僅有人籌款支援其法律費用，電視節目「周六夜現場」(SNL)提及他的名字時，甚至獲得現場觀眾掌聲。上周，孟喬內透過律師事務所創建的網站首次發表獄中聲明：「來自全國乃至全球的來信讓我深受感動，這些支持跨越政治、種族與階級界線。」他表示，雖然無法一一回覆，但他已經閱讀了每一封來信。

孟喬內 醫療保險 曼哈頓

上一則

WSJ：聯合健保涉詐紅藍卡 司法部展開民事調查

延伸閱讀

舊金山聯合43個地方政府 反對川普削減聯邦科研資金

舊金山聯合43個地方政府 反對川普削減聯邦科研資金
川普擬賣舊金山裴洛西聯邦大廈 聯合國廣場50號也可能被出售

川普擬賣舊金山裴洛西聯邦大廈 聯合國廣場50號也可能被出售
聯邦凍結經費 新州快速充電站開不了工

聯邦凍結經費 新州快速充電站開不了工
美股早盤／聯合健保傳遭調查 道瓊指數跌近400點

美股早盤／聯合健保傳遭調查 道瓊指數跌近400點

熱門新聞

（取自微博/CCTV國際時訊）

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

2025-02-17 20:15
科勒爾蓋布爾斯市警局和聯邦移民當局1月28日逮捕了當月第二批從巴哈馬坐船偷渡的中國移民。(美聯社)

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

2025-02-19 15:13
比爾蓋茲近期受訪時，分享他對人類社會面臨危機不斷演變的觀點，若他重返年輕的時候，他擔憂的不會只有原子彈而已。美聯社

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

2025-02-19 11:25
乘客寇科夫分享獲救影片，左圖可見座位顛倒，人員腳踩天花板被扶出機艙；右圖為機組人員攙扶乘客下機。(取材自X平台@NewJerseyExit63)

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

2025-02-17 21:50
一段新披露的影像拍到達美航空在加拿大機場翻覆的整個過程。(擷自X@ air plus news)

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

2025-02-18 12:48
警方發現屋內雜亂骯髒，垃圾堆積，遍布糞便，浴缸及廁所裡滿是排泄物。(取自奧克蘭郡警局)

1周送1次食物 密西根媽把3子女扔家中自生自滅5年

2025-02-17 19:36

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財