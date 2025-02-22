涉殺聯合健保CEO被告穿防彈衣出庭 法官拒絕延遲審理

被控槍殺聯合健保執行長的孟喬內21日雙手雙腳戴著鐐銬，身穿防彈背心與綠色毛衣出庭。(美聯社)

被控槍殺聯合健保公司(UnitedHealthcare)保險部執行長湯普森(Brian Thompson)的孟喬內 (Luigi Mangione)21日於紐約市出庭，身穿防彈背心參加案件進度聽證會。其律師表示，由於聯邦檢方仍在考慮求處死刑，請求延遲審理以爭取更多時間，但遭法官拒絕。

孟喬內雙手雙腳戴著鐐銬，身穿防彈背心與綠色毛衣出庭，而庭內外支持者也紛紛穿上綠色服裝聲援。法官卡羅(Gregory Carro)駁回辯護律師要求解除鐐銬的請求。

辯護律師阿格尼菲洛(Karen Friedman Agnifilo)表示，聯邦檢方仍在考慮是否求處死刑，因此需要更多時間準備。法官卡羅裁定辯方須於4月9日(周三)前提交法律文件，檢方則需在4月14日(周一)前回應。

21日的庭審吸引了大批旁聽者。當律師抵達法院時，現場支持者報以掌聲與歡呼，庭外則舉起「釋放路易吉」(Free Luigi)、「醫療保險 是基本人權」等標語，支持者以女性為主。

曼哈頓 大陪審團已對孟喬內提出11項正式指控，包括一級謀殺、兩項二級謀殺，以及武器與偽造等罪名。其中，一級謀殺罪指控他為達恐怖目的殺害湯普森，企圖恐嚇民眾或政府機構，二級謀殺罪則涉及恐怖活動中的謀殺行為。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示，若罪名成立，孟喬內將面臨終身監禁不得假釋。此外，因本案涉及聯邦謀殺指控，孟喬內仍有可能被判死刑，最終決定權在聯邦司法部長。

此案引發廣泛討論，不僅有人籌款支援其法律費用，電視節目「周六夜現場」(SNL)提及他的名字時，甚至獲得現場觀眾掌聲。上周，孟喬內透過律師事務所創建的網站首次發表獄中聲明：「來自全國乃至全球的來信讓我深受感動，這些支持跨越政治、種族與階級界線。」他表示，雖然無法一一回覆，但他已經閱讀了每一封來信。