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華府空難罹難者家屬出面控告聯邦政府 求償2.5億

編譯俞仲慈／即時報導
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上個月29日晚上，美國航空5342號班機即將降落在雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagon Washington National Airport)時與一架執行例行訓練的黑鷹直升機相撞，造成67人罹難，已有罹難者家屬委任律師出面控告聯邦政府並要求賠償2億5000萬元。(路透)
上個月29日晚上，美國航空5342號班機即將降落在雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagon Washington National Airport)時與一架執行例行訓練的黑鷹直升機相撞，造成67人罹難，已有罹難者家屬委任律師出面控告聯邦政府並要求賠償2億5000萬元。(路透)

上個月底發生的華府空難，儘管事故原因尚未釐清，不過已有罹難者家屬委任律師出面控告聯邦政府並要求賠償2億5000萬元。

根據今日美國報(USA Today)報導，位於芝加哥的克利福德律師事務所(Clifford Law Offices)18日發布新聞稿表示，獲得華府空難罹難者卡夫頓(Casey Crafton)家屬委任，將控告聯邦航空管理局(FAA)與美國陸軍。 

40歲的卡夫頓來自康乃狄克州塞勒姆(Salem)，任職於一家航空顧問公司，上個月29日晚上搭乘美國航空(American Airlines)班機從堪薩斯州威契塔市(Wichita)返回華府時不幸遭遇空難，身後留下結婚16年的妻子瑞秋(Rachel)與三名年幼兒子。

委任律師克利福德(Robert Clifford)表示：「卡夫頓是一位奉獻者、是一位慈愛的丈夫與父親，他熱衷指導孩子參加青少年足球隊與小聯盟棒球隊，家屬將用一生哀悼他，再也不會像以前一樣。」

此次卡夫頓家屬根據「聯邦侵權索賠法」(Federal Tort Claims Act)向聯邦具體求償5000萬元人身傷害賠償以及2億元非正常死亡賠償。

同時克利福德也不排除對美國航空採取法律行動：「我們知道雷根機場早有商用與軍用飛機空中塞機的嚴重問題。」並強調美國航空明知危險存在：「我們的目的是向所有涉及此次空難事故的人員蒐集全面性訊息。」

上個月29日晚上，美國航空5342號班機即將降落在雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagon Washington National Airport)時與一架執行例行訓練的黑鷹直升機相撞，造成67人罹難，是2009年以來美國第一起商用飛機空難事故。

國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)初步調查，發現黑鷹直升機可能錯過無線電通訊，導致飛行高度超過規定而發生憾事，對此克利福德強調：「我和大家一樣不知道空難具體原因，但我知道這場原可避免的空難，事故原因並非不幸喪命的67人造成，也不是家屬造成。」

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