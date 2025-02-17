擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

乘客寇科夫分享獲救影片，左圖可見座位顛倒，人員腳踩天花板被扶出機艙；右圖為機組人員攙扶乘客下機。(取材自X平台@NewJerseyExit63)

達美航空 旗下航班4819號班機17日在強風中降落加拿大 多倫多時發生翻覆事故，整個機身上下顛倒，造成至少18人輕重傷，所幸無人死亡。許多乘客事後向媒體分享當下的驚險瞬間，當飛機猛烈撞擊地面後開始橫向滑行，還有人看到左側冒出巨大火球，機內瀰漫燃料味道。

達美航空子公司奮進航空（Endeavor Air）營運的一架CRJ900客機，從美國明尼蘇達州 的明尼阿波利斯飛往多倫多皮爾森國際機場，於17日下午3時30分發生事故。這架CRJ900飛機是由加拿大龐巴迪公司（Bombardier）製造。

New footage shows the moment the Delta flight crash-landed with 75 passengers on board leaving 18 injured pic.twitter.com/HNNeoFI9jr — FearBuck (@FearedBuck) 2025年2月18日

每日郵報報導，機上共76名乘客和4名機組人員。飛機失事後，奇蹟般無人身亡，全員倖存，但有18人受傷，其中3人傷勢較重，包含1名兒童。

有人在社群上傳稱是客機降落時翻覆影片，只見飛機著陸的部分在跑道上擦出宛如火龍畫面，同時竄出一大片濃烈黑色煙霧。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，乘客尼爾森（John Nelson）憶述，搭乘時並未察覺有任何異常，但是「當飛機撞擊地面時，非常猛烈，然後開始橫向滑行。」他並補充，當時看見「從飛機左側冒出巨大火球」，還有機艙內彌漫著煤油的氣味。

事後可見，當局出動灑水車不斷朝殘骸灑水。

Passengers Rush to Escape Delta Crash



Passenger Pete Koukov (@eggxit) shared a video capturing the chaotic moments inside Delta Flight 4819 after it crash-landed and flipped upside down upon landing in Toronto today.



In the footage, an Endeavor Air flight attendant can be seen… pic.twitter.com/H8bnRm8ZFS — Χριστίνα (@NewJerseyExit63) 2025年2月17日

尼爾森說，當飛機停下來時，許多人開始尖叫要逃脫，情況「一片混亂」。隨後，他和夥伴倒掛著解開安全帶、掉落在飛機天花板，然後從機翼前方、第10排的位置直奔出口。

另一名乘客寇科夫（Pete Koukov）也告訴CNN，「我們撞擊地面當時是側著的，然後我們全部顛倒，像蝙蝠一樣懸掛著。」

寇科夫表示，在飛機失事之前，他甚至沒意識到發生什麼事，但他說，自己還能解開安全帶、走出來，感到非常幸運。

寇科夫也在社群平台分享獲救影片，描述爬出飛機殘骸的過程，並寫道：「今天還活著，真的感覺很酷」。

畫面中，一名女機組員協助寇科夫爬出上下顛倒的飛機，一邊提醒「來吧，別拍了，把手機收起來」。但他顯然還處於震驚中，將鏡頭轉向捕捉底朝天的飛機。他反覆說道：「天啊，這是什麼情況？」、「哦我的天啊。天啊，我剛才就在這架飛機上。」

許多人看過影片的人也都對機組人員臨危不亂的敬業態度表示敬佩。

Delta flight landed in Toronto and flipped.



Not sure how yet (but note missing wings) but it is very icy there.



Some injuries but everyone seems to have walked out so probably not that bad 🤞



What happened? Winds caused a wingstrike that flipped it would be my guess. pic.twitter.com/kqhT0qZsPK — Sheel Mohnot (@pitdesi) 2025年2月17日