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達美航空多倫多失事 上下翻轉落地 3人傷勢嚴重

中央社／多倫多17日綜合外電報導
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達美航空一架從明尼阿波利斯飛往多倫多17日降落多倫多皮爾森國際機場時，機身上下顛倒翻覆。（歐新社）
達美航空一架從明尼阿波利斯飛往多倫多17日降落多倫多皮爾森國際機場時，機身上下顛倒翻覆。（歐新社）

加拿大官員說，一架達美航空班機今天在強風和寒冷天氣下降落多倫多皮爾森國際機場時，機身上下顛倒翻覆，機上80人中有19人受傷。

路透報導，其中3人傷勢重傷，包括1名兒童。

達美航空公司（Delta Air Lines）表示，子公司奮進航空（Endeavor Air）營運的一架CRJ900客機從美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）飛往多倫多，機上有76名乘客與4名機組人員，約於下午3時30分發生事故。這架CRJ900飛機是由加拿大龐巴迪公司（Bombardier）製造，最多可容納90人。

失事原因目前還不清楚。

一名社群媒體用戶將事發後的影片上傳網路，畫面顯示這架飛機機腹朝上，「躺」在白雪覆蓋的停機坪上，一輛消防車朝飛機灑水。

臉書（Facebook）用戶尼爾森（John Nelson）在影片中說：「我們在多倫多。我們剛剛降落。我們的飛機出事了，機腹朝天。消防部門已抵達現場。機身上下顛倒。大家、大多數的人看起來都沒事。我們所有人正在下機。現在冒出了一些煙霧。」

多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson Airport）稍早表示，周末暴風雪為機場帶來超過22公分的積雪後，今天颳起強風且天氣寒冷，航空公司正試圖消化積累的航班。

皮爾區醫療服務中心（Peel Regional Paramedic Service）主管賽因登（Lawrence Saindon）說，傷者中有2人以救護直升機送至創傷中心，有一名孩童轉送到兒童醫院。

賽因登說：「沒有人員身亡。所有機組人員與乘客都已確認安全。」

多倫多皮爾森國際機場關閉了90分鐘，才恢復班機起降，導致蒙特婁杜魯道國際機場（Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport）等機場地面作業延誤與飛機改道。蒙特婁杜魯道國際機場表示，準備接收數架改道的班機，可能導致進一步誤點。

加拿大運輸安全委員會（Transportation Safety Board of Canada）表示將派出調查小組，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）也說，一個調查小組將協助加拿大運輸安全委員會。

北美洲1月底才發生其他空難事件。美國陸軍一架直升機1月29日在華府與一架客機相撞，造成機上67人罹難；此外，一架救傷專機1月31日墜毀於賓州費城，造成7人死亡。

加拿大 達美航空 費城

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