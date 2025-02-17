達美航空多倫多失事 上下翻轉落地 3人傷勢嚴重

達美航空一架從明尼阿波利斯飛往多倫多17日降落多倫多皮爾森國際機場時，機身上下顛倒翻覆。（歐新社）

加拿大 官員說，一架達美航空 班機今天在強風和寒冷天氣下降落多倫多皮爾森國際機場時，機身上下顛倒翻覆，機上80人中有19人受傷。

路透報導，其中3人傷勢重傷，包括1名兒童。

達美航空公司（Delta Air Lines）表示，子公司奮進航空（Endeavor Air）營運的一架CRJ900客機從美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）飛往多倫多，機上有76名乘客與4名機組人員，約於下午3時30分發生事故。這架CRJ900飛機是由加拿大龐巴迪公司（Bombardier）製造，最多可容納90人。

失事原因目前還不清楚。

Wow. New footage from inside the latest Delta crash in Toronto.



We need a strong FAA, better inspections, and to STOP firing airline support staff!!!!!! pic.twitter.com/VIXvLHu5NA — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) 2025年2月17日

一名社群媒體用戶將事發後的影片上傳網路，畫面顯示這架飛機機腹朝上，「躺」在白雪覆蓋的停機坪上，一輛消防車朝飛機灑水。

臉書（Facebook）用戶尼爾森（John Nelson）在影片中說：「我們在多倫多。我們剛剛降落。我們的飛機出事了，機腹朝天。消防部門已抵達現場。機身上下顛倒。大家、大多數的人看起來都沒事。我們所有人正在下機。現在冒出了一些煙霧。」

多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson Airport）稍早表示，周末暴風雪為機場帶來超過22公分的積雪後，今天颳起強風且天氣寒冷，航空公司正試圖消化積累的航班。

皮爾區醫療服務中心（Peel Regional Paramedic Service）主管賽因登（Lawrence Saindon）說，傷者中有2人以救護直升機送至創傷中心，有一名孩童轉送到兒童醫院。

賽因登說：「沒有人員身亡。所有機組人員與乘客都已確認安全。」

多倫多皮爾森國際機場關閉了90分鐘，才恢復班機起降，導致蒙特婁杜魯道國際機場（Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport）等機場地面作業延誤與飛機改道。蒙特婁杜魯道國際機場表示，準備接收數架改道的班機，可能導致進一步誤點。

加拿大運輸安全委員會（Transportation Safety Board of Canada）表示將派出調查小組，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）也說，一個調查小組將協助加拿大運輸安全委員會。

北美洲1月底才發生其他空難事件。美國陸軍一架直升機1月29日在華府與一架客機相撞，造成機上67人罹難；此外，一架救傷專機1月31日墜毀於賓州費城 ，造成7人死亡。