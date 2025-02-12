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海軍電戰機墜毀加州外海 2飛官彈射逃生獲救

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又掉飛機...海軍電戰機墜毀加州外海 2飛官彈射逃生獲救

編譯潘勛／即時報導
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圖為美國海軍E/A-18G「咆哮者」(E/A-18G Growler)電子作戰機。(美聯社)
圖為美國海軍E/A-18G「咆哮者」(E/A-18G Growler)電子作戰機。(美聯社)

海岸防衛隊表示，一架海軍E/A-18G「咆哮者」(E/A-18G Growler)電子作戰機13日在加州聖地牙哥市海岸外墜毀，兩名飛官彈射逃生，先是被船隻救起，然後轉送到鄰近的海關與邊界保護局船舶，現已轉到當地醫院檢查，兩名飛官均告平安。

美聯社報導，海岸防衛隊發言人薩皮(Christopher Sappey)士官指出，由即時直播聖地牙哥港交通的網路攝像畫面顯示，名為「尊榮運動釣魚」(Premier Sportfishing)的漁船上有人告知，該架戰機起飛後不久，機上飛官馬上彈射逃生。

該男子上午10時14分左右表示，他們正趕往協助，飛官們已落水。過後不久，船上有人表示，已把兩名飛行員救上船，一切平安。由該漁船公司貼上其網站的照片顯示，兩名飛官落水時逃生傘已張開。

墜機原因尚不清楚，海軍已展開打撈作業，海防隊則負責看守撈上來的殘骸。

這是美軍20天內第3次有軍機墜毀。1月28日，美國空軍一架F-35戰機在阿拉斯加墜毀，機上人員彈射逃生；1月29日，美國陸軍一架黑鷹直升機在華府附近撞上一架美國航空客機，共67全罹難。

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