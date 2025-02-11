名作家魯西迪遇刺案紐約開審 兇嫌喊「解放巴勒斯坦」

印度裔名作家魯西迪兩年半前遇刺，一隻眼睛失明。(路透)

知名印度 裔作家魯西迪 (Salman Rushdie)兩年半前演說時遇刺案，10日在紐約州西部喬濤跨郡(Chautauqua County)法院開審，偵辦檢察官開審陳述時說，受害人當時驚愕得甚至沒有試圖反擊，被馬塔爾(Hadi Matar)刺成重傷，一隻眼睛失明。

現年77歲的魯西迪將出庭作證，首度和兇手面對面。

2022年8月，魯西迪坐在喬郡圓形劇場舞台上，正要開始講述有關作家安全的話題，馬塔爾突然從台階躍起，朝30呎外的魯西迪衝過去，舉刀一頓亂刺，魯西迪和同台講者瑞斯(Henry Reese)一時不知所措，坐著沒有動。

檢察官史密特(Jason Schmidt)對陪審團員說，攻擊來得快速又迅猛，兇嫌毫不猶豫地朝魯西迪頭部、喉嚨、腹部和大腿「一刀、一刀、又一刀」又刺、又划又割，受害人舉手自衛，手部馬上遭砍。

魯西迪舉身想要逃離屠戮現場，馬塔爾緊追過去，被四周前來營救的人制伏，瑞斯的眼睛也挨了一刀，鮮血直噴。

現年27的馬塔爾是新澤西州美景市(Fairview)人，檢方以企圖謀殺和暴力攻擊罪名提出起訴 ，他不認罪。開庭前，法警領他入場時，他沉靜喊了一聲「解放巴勒斯坦」口號。檢察官陳述他的罪狀時，他坐在被告席，偶爾做一下筆記。

印度裔名作家魯西迪兩年半前遇刺，被控行凶的馬塔爾10日在紐約州西部的喬濤跨郡法院出庭。(美聯社)

史密特說，本案絕非冤案，「馬塔爾先生就是攻擊魯西迪先生的人。」

魯西迪是印度出生的英美雙重國籍作家。被刺重傷，經長期、痛苦的治療後，去年他發表題為「刀：遭謀殺未遂後的沉思」(Knife: Meditations After an Attempted Murder)的回憶錄。

他的小說「撒旦詩篇」(The Satanic Verses)1989年出版後，被很多穆斯林視為褻瀆他們的宗教，伊朗 最高領袖柯梅尼(Ayatollah Ruhollah Khomeini)下令追殺，從此他陷入危險，躲藏多年，直到25年前伊朗當局宣布不執行追殺令，他才敢四處旅行。本案開審，恰逢柯梅尼追殺令頒布36周年。