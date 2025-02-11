我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

名作家魯西迪遇刺案紐約開審 兇嫌喊「解放巴勒斯坦」

記者張聲肇／綜合報導
印度裔名作家魯西迪兩年半前遇刺，一隻眼睛失明。(路透)
印度裔名作家魯西迪兩年半前遇刺，一隻眼睛失明。(路透)

知名印度裔作家魯西迪(Salman Rushdie)兩年半前演說時遇刺案，10日在紐約州西部喬濤跨郡(Chautauqua County)法院開審，偵辦檢察官開審陳述時說，受害人當時驚愕得甚至沒有試圖反擊，被馬塔爾(Hadi Matar)刺成重傷，一隻眼睛失明。

現年77歲的魯西迪將出庭作證，首度和兇手面對面。

2022年8月，魯西迪坐在喬郡圓形劇場舞台上，正要開始講述有關作家安全的話題，馬塔爾突然從台階躍起，朝30呎外的魯西迪衝過去，舉刀一頓亂刺，魯西迪和同台講者瑞斯(Henry Reese)一時不知所措，坐著沒有動。

檢察官史密特(Jason Schmidt)對陪審團員說，攻擊來得快速又迅猛，兇嫌毫不猶豫地朝魯西迪頭部、喉嚨、腹部和大腿「一刀、一刀、又一刀」又刺、又划又割，受害人舉手自衛，手部馬上遭砍。

魯西迪舉身想要逃離屠戮現場，馬塔爾緊追過去，被四周前來營救的人制伏，瑞斯的眼睛也挨了一刀，鮮血直噴。

現年27的馬塔爾是新澤西州美景市(Fairview)人，檢方以企圖謀殺和暴力攻擊罪名提出起訴 ，他不認罪。開庭前，法警領他入場時，他沉靜喊了一聲「解放巴勒斯坦」口號。檢察官陳述他的罪狀時，他坐在被告席，偶爾做一下筆記。

印度裔名作家魯西迪兩年半前遇刺，被控行凶的馬塔爾10日在紐約州西部的喬濤跨郡法院...
印度裔名作家魯西迪兩年半前遇刺，被控行凶的馬塔爾10日在紐約州西部的喬濤跨郡法院出庭。(美聯社)

史密特說，本案絕非冤案，「馬塔爾先生就是攻擊魯西迪先生的人。」

魯西迪是印度出生的英美雙重國籍作家。被刺重傷，經長期、痛苦的治療後，去年他發表題為「刀：遭謀殺未遂後的沉思」(Knife: Meditations After an Attempted Murder)的回憶錄。

他的小說「撒旦詩篇」(The Satanic Verses)1989年出版後，被很多穆斯林視為褻瀆他們的宗教，伊朗最高領袖柯梅尼(Ayatollah Ruhollah Khomeini)下令追殺，從此他陷入危險，躲藏多年，直到25年前伊朗當局宣布不執行追殺令，他才敢四處旅行。本案開審，恰逢柯梅尼追殺令頒布36周年。

魯西迪 伊朗 印度

上一則

馬斯克想用974億元買OpenAI 奧特曼拒絕：願花97.4億買推特

延伸閱讀

紐約用餐他被小費嚇到 網建議一公式快速換算「不用掙扎」

紐約用餐他被小費嚇到 網建議一公式快速換算「不用掙扎」
高雄分屍案…兇嫌「死亡筆記」有署名 醫曝背後含意

高雄分屍案…兇嫌「死亡筆記」有署名 醫曝背後含意
被控性侵逾60女 邁阿密知名地產3兄弟過堂不認罪

被控性侵逾60女 邁阿密知名地產3兄弟過堂不認罪
加快火災受損公寓修復提案 房東跳腳

加快火災受損公寓修復提案 房東跳腳

熱門新聞

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫今年有七項改革，攸關6800萬名投保人權益，宜多加油意。(美聯社)

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025-02-10 09:00
根據社會安全局統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。美聯社

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

2025-02-04 09:05
神韻藝術團涉嫌簽證詐騙而遭聯邦機關犯罪調查。神韻官網

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

2025-02-06 09:12
2018年費城老鷹隊奪冠時，老鷹隊老闆盧瑞(左)擁抱並親吻他的華裔妻子賴蒂娜。(路透)

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

2025-02-10 14:55
2月4日起暫停受理來自中國和香港郵政單位入境的包裹。(路透)

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

2025-02-04 21:55
新罕布夏州普茨茅斯市一名工人正在清除人行道上積雪。美國東北部各州8日遭遇強烈暴風雪襲擊，大雪覆蓋五大湖上游地區，9500萬人受惡劣冬季天氣威脅。(美聯社)

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

2025-02-08 21:40

超人氣

更多 >
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則