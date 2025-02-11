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打劫39起富裕亞裔屋主案 俄勒岡4嫌犯落網

編譯盧炯燊／綜合報導
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警方在調查多起盜竊案時，也沒收了數輛車。(泰格德市警局照片)
警方在調查多起盜竊案時，也沒收了數輛車。(泰格德市警局照片)

俄勒岡州3個轄區泰格德市(Tigard)、比佛頓市(Beaverton)及華盛頓郡(WashingtonCounty)，自2024年9月下旬起陸續發生近40起入屋盜竊案，受害目標全部都是「富裕亞裔屋主」，經過連月調查後破獲一個犯罪團夥，拘獲四人控以多項罪名，警方不排除有更多人涉案，案件仍在調查。

警方表示，三個地方的執法當局與州和聯邦的合作夥伴聯合展開調查39起盜竊案，2月2日分別在俄勒岡市(OregonCity)、本德市(Bend)及波特蘭(Portland)同時收網，逮捕了四名嫌疑犯。

在俄勒岡城，泰格德警局與克拉克馬斯郡(ClackamasCounty)特警隊(SWAT)，搜查一處公寓大樓單位，查獲大量現金、珠寶及其他相關證據，行動中警方還扣押了一輛汽車，但未發現任何人。

在本德市，警方與俄勒岡州中部緊急反應小組搜查了一處住宅，在屋內逮捕了四名嫌犯，同時查獲一批證據。

這四人分別是30歲的格魯索-韋爾加拉(HerbertGrueso-Vergara)、27歲的卡斯特羅-甘博阿(MariaCastro-Gamboa)、29歲的韋爾加拉-科爾特斯(FabioVergara-Cortes)及34歲的戈梅斯-阿拉貢(FatimaGomez-Aragon)，從姓名來看都是西語，全部引渡到華盛頓郡受審。

他們分別被控入屋盜竊、敲詐勒索、搶劫、二級綁架等超過20項罪名。

泰格德警方表示，案件仍在進一步調查，可能會提出更多控罪及逮捕更多嫌疑犯。

警方發言人安德森(KelseyAnderson)指出，「受害者都是亞裔富裕房主，嫌犯都使用類似的闖空門手法，先是留在附近汽車內監視目標房屋，在確定屋主離開後入屋盜竊。」這些人分頭到各處作案，然後回到位於波特蘭都會區的「基地」。

安德森鼓勵社會大眾保持警覺，報告社區中任何看起來可疑或異常的情況，若有發現即致電警方，情況緊急時可撥打911。

亞裔 俄勒岡州

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