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NFL孟加拉虎四分衛家中被竊 4男「贓物自拍」露餡 交通攔停被查獲

編譯廖振堯／綜合報導
四名嫌犯從NFL辛辛那提孟加拉虎隊四分衛波若住家偷走總值30萬元的財務，竟然還和贓物自拍留影。(司法部)
四名嫌犯從NFL辛辛那提孟加拉虎隊四分衛波若住家偷走總值30萬元的財務，竟然還和贓物自拍留影。(司法部)

NFL辛辛那提孟加拉虎隊的四分衛波若(Joe Burrow)位於位於俄亥俄州的住家去年12月遭四名男子闖入，偷走總值30萬元的名牌提包、眼鏡、手表、珠寶和一萬元現金；他們隔天還囂張地與贓物自拍。而這張「大合照」也成為破案關鍵；其中一名竊賊隔月遭交通攔查時，被發現手機裡的照片，罪行因此曝光。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，檢方起訴書稱警方追蹤到疑似與竊盜案關聯的手機號碼和租賃車車牌，發現其位置在俄州費爾伯恩(Fairborn)的一家旅館，監視後以違反交通規則將其攔下。四名男子出示了偽造的身分證明，但聯邦調查局(FBI)使用監視影像、手機追蹤等技術來辨識這四名非法入境或逾期居留的智利公民，後來被確認分別是查維茲(Alexander Chavez)、莫瑞拉斯(Bastian Morales)、桑切斯(Jordan Sanchez)、卡貝約(Sergio Cabello)。

警方分析嫌疑人手機後發現「多張疑似從波若家偷來的贓物照片」，其中許多照片是在1月10日拍攝，也就是案發隔天。車內還發現了兩台Husky自動中心打孔機(automatic center punch)，應是用於擊碎玻璃，以及一件舊的路易斯安納州立大學球衣、一頂孟加拉虎隊球帽，據信是從波若家中偷來的。

這四人被指控跨州運輸贓物、偽造紀錄。聯邦檢察官稱在竊案發生前一周，其中一名嫌疑人與紐約市一家當舖老闆涅金斯基(Dimitriy Nezhinskiy)聯繫，他疑似是幫忙買賣贓物的中間人，已被指控合謀並接收贓物，也與一系列入室盜竊案件有關，警方認為這些案件屬於一個南美盜竊集團。涅金斯基及其助手起初拒不認罪並要求交保，但7日遭聯邦法官昆茨(William Kuntz)駁回，表示要是法庭在超級盃開賽前放走他們就「太諷刺了」。

俄亥俄州 路易斯安納州 超級盃

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