我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

被控性侵逾60女 邁阿密知名地產3兄弟過堂不認罪

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約聯邦檢察官公布佛州兄弟檔性侵嫌犯的照片，右起阿隆、奧倫與塔爾·亞歷山大。(路透)
紐約聯邦檢察官公布佛州兄弟檔性侵嫌犯的照片，右起阿隆、奧倫與塔爾·亞歷山大。(路透)

被控用藥迷姦60餘名女性的邁阿密知名頂級房地產經紀人兄弟檔塔爾(Tal Alexander)、奧倫(Oren Alexander)與阿隆·亞歷山大(Alon Alexander)7日被押解到紐約曼哈頓聯邦法院過堂，三人都拒不認罪。

近兩個月前在邁阿密被逮捕的亞歷山大三兄弟身著米色囚服，手腳被銬著出庭。轉到紐約受審的時程延後了數周，因為他們請求保釋不成。

檢方表示還要對這三名被告追加起訴罪名，因為超過60名女性說她們至少被其中一人強暴過。檢方起訴三人的主要罪行是引誘被害人到夜店或舞會場合，下藥後性侵對方。

檢察官艾斯賓諾沙(Elizabeth Espinosa)說，檢方對本案將提出新起訴書，「我們需要一、兩個月的時間」。

她說，調查人員已經收集了「非常大量」的證據，包括受害人的口供，以及從蘋果雲端信箱、Instagram、臉書、約會網站、手機、手提電腦和電子儲存裝置裡取得的資料。

今年1月，三名被告還在佛州法院審理時，檢察官瓊斯(Andrew Jones)指出，聯邦調查局幹員在塔爾的衣櫃裡查到好幾個電腦硬碟，其中含有「大量露骨的性影片和照片」，證明醉醺醺的三兄弟對全身裸裎、不省人事的女性非禮，有些片段顯示，女性受害人發現自己被拍攝後，試圖躲避或逃離。

塔爾的律師保羅(Deanna Paul)說，檢方的指控全是基於「揣測」，錄影帶畫面的真假有待確證，這番話惹得聯邦地區法院法官卡普若尼(Valerie Caproni)當場駁斥，「依我之見，和不省人事、不能動彈的女性性交，很可能就是強暴」。

本案審判庭預定2026年元月5日開庭，卡普若尼說，可能至少要一個月才能審畢。若定罪，三人都可能坐牢15年。

雲端 佛州 曼哈頓

上一則

如何讓「幼犬盃」參賽小狗開心 全靠她幕後發號施令19年

下一則

採訪超級盃賽事 1電視台記者陳屍紐奧良 1女被捕

延伸閱讀

NBA／亞歷山大近7戰第3度轟50分 雷霆痛宰少杜蘭特的太陽31分

NBA／亞歷山大近7戰第3度轟50分 雷霆痛宰少杜蘭特的太陽31分
NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝

NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝
NBA／亞歷山大砍35分 雷霆15連勝拓荒者

NBA／亞歷山大砍35分 雷霆15連勝拓荒者
NBA／亞歷山大飆54分新高 雷霆戰績追平聯盟龍頭騎士

NBA／亞歷山大飆54分新高 雷霆戰績追平聯盟龍頭騎士

熱門新聞

根據社會安全局統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。美聯社

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

2025-02-04 09:05
《亞當和夏娃的故事》封面。(取自Amazon)

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

2025-02-01 10:36
神韻藝術團涉嫌簽證詐騙而遭聯邦機關犯罪調查。神韻官網

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

2025-02-06 09:12
一架小飛機1月31日在費城一座購物中心附近墜毀的畫面。(擷自YouTube@CNN)

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

2025-01-31 23:00
2月4日起暫停受理來自中國和香港郵政單位入境的包裹。(路透)

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

2025-02-04 21:55
華裔花滑新星Angela Yang在華府空難遇難，她事發當日還在IG上傳照片，表示今年參與訓練營很好玩，期望明年再參加。(擷自IG@angelayangskates)

才說明年見…華裔11歲花滑新星遇華府空難 最後貼文曝光

2025-02-01 15:49

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿