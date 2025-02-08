被控性侵逾60女 邁阿密知名地產3兄弟過堂不認罪

紐約聯邦檢察官公布佛州兄弟檔性侵嫌犯的照片，右起阿隆、奧倫與塔爾·亞歷山大。(路透)

被控用藥迷姦60餘名女性的邁阿密知名頂級房地產經紀人兄弟檔塔爾(Tal Alexander)、奧倫(Oren Alexander)與阿隆·亞歷山大(Alon Alexander)7日被押解到紐約曼哈頓 聯邦法院過堂，三人都拒不認罪。

近兩個月前在邁阿密被逮捕的亞歷山大三兄弟身著米色囚服，手腳被銬著出庭。轉到紐約受審的時程延後了數周，因為他們請求保釋不成。

檢方表示還要對這三名被告追加起訴罪名，因為超過60名女性說她們至少被其中一人強暴過。檢方起訴三人的主要罪行是引誘被害人到夜店或舞會場合，下藥後性侵對方。

檢察官艾斯賓諾沙(Elizabeth Espinosa)說，檢方對本案將提出新起訴書，「我們需要一、兩個月的時間」。

她說，調查人員已經收集了「非常大量」的證據，包括受害人的口供，以及從蘋果雲端 信箱、Instagram、臉書、約會網站、手機、手提電腦和電子儲存裝置裡取得的資料。

今年1月，三名被告還在佛州 法院審理時，檢察官瓊斯(Andrew Jones)指出，聯邦調查局幹員在塔爾的衣櫃裡查到好幾個電腦硬碟，其中含有「大量露骨的性影片和照片」，證明醉醺醺的三兄弟對全身裸裎、不省人事的女性非禮，有些片段顯示，女性受害人發現自己被拍攝後，試圖躲避或逃離。

塔爾的律師保羅(Deanna Paul)說，檢方的指控全是基於「揣測」，錄影帶畫面的真假有待確證，這番話惹得聯邦地區法院法官卡普若尼(Valerie Caproni)當場駁斥，「依我之見，和不省人事、不能動彈的女性性交，很可能就是強暴」。

本案審判庭預定2026年元月5日開庭，卡普若尼說，可能至少要一個月才能審畢。若定罪，三人都可能坐牢15年。