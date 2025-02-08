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採訪超級盃賽事 1電視台記者陳屍紐奧良 1女被捕

記者張聲肇／綜合報導
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27歲堪薩斯電視台記者曼札諾，到紐奧良採訪超級盃大賽，結果5日被發現陳屍在區旅館客房內；警方已逮捕一名女性嫌犯，案情漸趨明朗。(美聯社)
27歲堪薩斯電視台記者曼札諾，到紐奧良採訪超級盃大賽，結果5日被發現陳屍在區旅館客房內；警方已逮捕一名女性嫌犯，案情漸趨明朗。(美聯社)

採訪超級盃賽事的27歲堪薩斯電視台記者曼札諾(Adan Manzano)5日被發現陳屍在紐奧良郊區旅館客房內；警方6日晚間逮捕48歲的女性嫌犯柯爾伯特(Danette Colbert)，案情漸趨明朗。

警方逮捕柯爾伯特的理由是，根據安全監視錄影，她5日清晨4時半進入曼札諾在Comfort Suites旅館的房間，很快就出來，然後又進去，直到6時離去，就沒再回來過；而曼札諾從此沒再出門。柯爾伯特離開曼札諾房間後，在市區數度使用曼札諾的信用卡。

警方暫時以侵占財物的罪名指控她，等驗屍報告出來後，可能加重罪名。

每日郵報報導，柯爾伯特2022年在賭城拉斯維加斯誘使一名男子吸毒，並偷走他5萬元，因而被捕。

紐奧良警局肯諾(Kenner)分局長康利(Keith Conley)指出，柯爾伯特被捕後正在和警察鬥智，「她斷然是職業慣犯，詐騙、偷盜、竊取等等，不一而足」。

康利說，警察逮捕柯爾伯特時還查到非法槍枝和毒品，不過那把槍和曼札諾的死亡無關。他不排除毒品可能才是死因，但未說明哪一類毒品。

他說，警察會懷疑曼札諾的死因不單純，是因為他入住旅館時的皮夾不見了。

曼札諾是堪薩斯市西班牙語Telemundo電視台記者，這是他第三度採訪超級盃賽事，由於未按時出現在工作地點，5日下午被發現死在旅館房間內。本周稍早，他才採訪了美式足球聯盟明星球員Travis Kelce、Patrick Mahomes等人。

曼札諾是墨西哥市出生的移民，是新聞界的明日之星；去年他太太死於車禍，女兒也在那場車禍中重傷。他服務的電視台盛讚他的專業表現、對體育的熱愛和對地方的貢獻，「我們將深深懷念他」。

康利提醒遠道赴紐奧良觀賽的球迷，注意自身安全，因為「犯罪分子混跡人群，專挑人生地不熟的觀光客下手」。

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