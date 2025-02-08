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8天第3起 載10人小飛機阿拉斯加空難 發現3具罹難者屍體

編譯盧炯燊／綜合報導
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海岸防衛隊7日下午宣布在諾姆東南方約34哩處，發現疑似失蹤客機的大片機身殘骸，其中並有三具遺體。(取自USCG網站)
海岸防衛隊7日下午宣布在諾姆東南方約34哩處，發現疑似失蹤客機的大片機身殘骸，其中並有三具遺體。(取自USCG網站)

美國在八天內發生第三起重大空難事故，一架載有10人的小型客機6日在阿拉斯加空中突然失聯。海岸防衛隊(USCG)7日下午宣布，發現疑似失蹤飛機的殘骸，其中還有三具罹難者屍體，並研判恐無人生還。

出事的是白令航空(Bering Air)一架塞斯納208型(Cessna 208)單引擎渦輪螺旋槳客機，載有九名乘客及一名機師，6日下午2時37分從阿拉斯加西岸人口約690人的烏納拉克利特村(Unalakleet)，飛往150哩外的諾姆(Nome)途中，在北極圈以南的諾頓灣(Norton Sound)失踨。

海岸防衛隊表示，殘骸發現位置約在諾姆東南方34哩處。

根據航管雷達資料顯示，這架飛機在失去訊號前曾出現急遽降低高度和空速的情形。

白令航空營運總監奧爾森(David Olson)表示，這趟飛行大約一小時，但起飛約40分鐘後失聯，最後已知的位置在諾姆東南方約30哩。國家氣象局指當時有小雪和霧，氣溫為華氏17度。

阿拉斯加空中國民兵6日晚間出動一架直升機搜尋失聯飛機下落，由於天氣惡劣，搜救直升機還未抵達搜尋區域就被迫折返。

空中國民兵於7日上午再次出動直升機搜索，海岸防衛隊也派了一架HC-130運輸機協助，一支騎乘雪地摩托車的搜救隊則沿著海岸前往內陸。當局已通報居民，不要自行組織搜索隊，因為天氣實在太危險。

阿拉斯加冬季隨時出現突發性暴風雪和強風，許多村莊沒有公路連接，只能依靠小型飛機往來運送人員及貨物。但作為「空中計程車」的小型民用及商用飛機，發生事故的次數字頻繁，原因在於阿拉斯加地形多山且天氣惡劣。

這起事件是美國八天內發生的第三起重大航空事故。 1月29日一架客機與陸軍直升機在華府雷根國家機場附近相撞，造成67人死亡。 1月31日一架醫療運後送專機在費城墜毀，共造成七人喪生。

國民兵 費城 暴風雪

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