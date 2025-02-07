我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

張穎穎開撕汪小菲 踢爆他買水軍「婚後第二年就出軌」

小客機在阿拉斯加上空失聯逾4小時 機上10人生死未卜

編譯徐榆涵／即時報導
白令航空一架塞斯納208型客機失聯。圖為塞斯納208飛機示意圖。（美聯社）
白令航空一架塞斯納208型客機失聯。圖為塞斯納208飛機示意圖。（美聯社）

白令航空（Bering Air）一架塞斯納208（Cessna 208）小型客機6日在阿拉斯加州諾姆（Nome）上空失聯，當局表示已派出救援人員前往現場，但由於天氣惡劣、能見度極低，無法提供空中支援，嚴重影響搜救進度。

飛行紀錄顯示，白令航空455號航班於當地時間6日下午3時20分左右在諾姆附近失聯，飛行高度約1400英尺，原定計畫於下午4點20分抵達諾姆。

阿拉斯加州騎警（Alaska State Troopers）聲明指出，飛機上共有九名乘客和一名機師，他們在下午4時左右收到阿拉斯加救援協調中心通報飛機失聯。

諾姆志願消防隊表示，已在諾姆至懷特山（White Mountain）之間進行地面搜索，礙於惡劣的天氣和低能見度導致空中搜救受限，目前國民警衛隊和海岸防衛隊也正在協助搜尋。

諾姆志願消防隊於當地時間晚間7時發布最新消息稱，至今尚未找到失聯飛機，計畫派出一架海岸警衛隊C-130飛機，勘察該區域並查看是否能尋獲飛機，以協助地面搜救人員。

國家運輸安全委員會阿拉斯加辦公室表示，已獲悉飛機延誤和失聯狀況，正密切關注相關情況。

阿拉斯加州

上一則

遵川普行政命令 NCAA女性賽事禁跨性女參加

延伸閱讀

川普簽署行政命令 禁跨性別者參加女性運動賽事

川普簽署行政命令 禁跨性別者參加女性運動賽事
西雅圖機場 日航客機撞達美客機尾部 兩機滿載 無人傷

西雅圖機場 日航客機撞達美客機尾部 兩機滿載 無人傷
川普擴建監獄計畫 陸戰隊抵關灣 準備收置非法移民罪犯

川普擴建監獄計畫 陸戰隊抵關灣 準備收置非法移民罪犯
拘留在關灣無證客 諾姆稱將遵法律程序 未鬆口排除婦孺

拘留在關灣無證客 諾姆稱將遵法律程序 未鬆口排除婦孺

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06
根據社會安全局統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。美聯社

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

2025-02-04 09:05
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
《亞當和夏娃的故事》封面。(取自Amazon)

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

2025-02-01 10:36
一架小飛機1月31日在費城一座購物中心附近墜毀的畫面。(擷自YouTube@CNN)

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

2025-01-31 23:00

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光