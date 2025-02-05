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華府空難67死 NTSB證實：黑鷹飛太高超過200英尺限制釀禍

編譯徐榆涵／即時報導
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華府撞機事故造成67人死亡，是美國20多年來最嚴重的航空事故。(路透)
華府撞機事故造成67人死亡，是美國20多年來最嚴重的航空事故。(路透)

華府1月29日發生客機與美軍黑鷹直升機相撞墜河意外，導致67人死亡。美國國家運輸安全委員會（NTSB）4日證實，黑鷹在事發當時的飛行高度超出限制。

紐約郵報報導，空中交通管制雷達數據顯示，事發當時，黑鷹在塔台顯示器上的飛行高度為300英尺，實際飛行高度可能介於251至349英尺之間，遠遠高出了直升機在相關區域所允許的最大飛行高度200英尺。

此外，失事客機的黑盒子數據顯示，客機當時正以325英尺的高度飛行，飛行員在事發前最後一刻曾嘗試拉高機身避免碰撞，可惜未能成功。

美軍航空副主管奧特（Mark Ott）上校透露，黑鷹直升機當時正在進行訓練任務，機上載有3名士兵，目的是讓飛行員重新獲得在當地飛行的資格，而美軍此前也已多次執行類似訓練。

美國國家運輸安全委員會指出，已從波多馬克河中打撈起失事客機大部分殘骸，，並將其轉移至安全地點進行調查。至於黑鷹直升機的殘骸則預計於本周稍晚才會被打撈上岸，在檢驗後確認詳細數據，包括確切飛行高度及碰撞過程。此次撞機事故造成67人死亡，是美國20多年來最嚴重的航空事故。

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