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黑鷹撞擊美航高度 黑盒子、塔台數據差了逾100呎

編譯盧思綸／綜合報導
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在德拉瓦州的滑冰競技場，一名選手站在哀悼罹難滑冰教練與選手的紀念檯前。( 路透)
在德拉瓦州的滑冰競技場，一名選手站在哀悼罹難滑冰教練與選手的紀念檯前。( 路透)

華府1月29日發生民航客機與軍方黑鷹直升機相撞，造成兩機共67人悉數罹難。國家運輸安全委員會(NTSB)1日證實，根據客機飛航記錄器即黑盒子的初步判讀，美航5342客機在撞擊前1秒曾試圖拉高機頭高度。

有線電視新聞網(CNN)報導，NTSB調查員英曼(Todd Inman)在記者會上告訴媒體：「在非常接近撞擊之前，飛機的俯仰出現略微變化，角度有所增加。」

同時，NTSB也表示，根據初步數據，客機在飛行高度約325呎處時與黑鷹直升機相撞。誤差範圍為正負25呎。

國家運輸安全委員會調查員英曼(右)表示，接近撞擊前，客機的俯仰角度有增加。另一名...
國家運輸安全委員會調查員英曼(右)表示，接近撞擊前，客機的俯仰角度有增加。另一名調查員班寧(左)說，直升機的飛行高度雷達數據「精準度較低」。(美聯社)

政治新聞網Politico報導，NTSB不肯證實當時黑鷹的飛行高度，不過依照規定，黑鷹高度不得高於200呎。

還有另一項數據指出，當時雷根國家機場塔台管制員指揮用的雷達範圍數據顯示，直升機當時飛行高度為200呎。另一名調查員班寧(Brice Banning)說，這項雷達數據「精準度較低」。

問及如何解釋兩機的高度差異時，英曼表示，目前正在釐清中。

華府空難發生後，救難船隻和人員在波多馬克河持續打撈。(歐新社)
華府空難發生後，救難船隻和人員在波多馬克河持續打撈。(歐新社)

另一方面，CNN引述飛航追蹤數據指出，兩機相撞時，黑鷹似乎高出允許高度100呎，而且偏離沿著波多馬克河東側的預定路線。

Politico指出，黑鷹的黑盒子也已經回收，但正在處理進水問題，相關人員有信心獲取數據。

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