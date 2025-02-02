才說明年見…華裔11歲花滑新星 華府空難殞落

華裔新星Angela Yang在華府空難遇難，她事發當日還在Instagram上傳照片，表示今年參與訓練營很好玩，期望明年再參加。(擷自Instagram@angelayangskates)

華府雷根機場1月29日晚發生的重大空難奪走67條人命，其中，華裔 11歲花式滑冰新星Angela Yang與她的搭檔Sean Kay，也在這起悲劇中不幸遇難。

香港 01報導，Angela Yang是全美花式滑冰界備受矚目的潛力股，她與Sean Kay剛參加完在堪薩斯州威奇托(Wichita)市舉行的全美花式滑冰訓練營，返程途中遭遇不幸。

就在事故發生當天，她還在Instagram上分享訓練心得，開心寫道：「今年的訓練營真的很好玩，期待明年再來！」沒想到這成為她生前最後的貼文。

據德拉瓦大學花式滑冰俱樂部(University of Delaware Figure Skating Club, UDFSC)聲明，Angela Yang自幼對冰上運動充滿熱情，最初因為家中哥哥和姊姊打冰球而接觸冰上運動，但後來發現自己更擅長花式滑冰。她曾被俱樂部評選為「11月之星」，並立下目標，希望今年晉級全國單人花式滑冰錦標賽，明年挑戰全美總決賽。

據The Skating Lesson臉書貼文，Angela Yang的父親留在中國工作，母親獨力在美照顧三個孩子；為了讓Angela Yang接受更好的花式滑冰指導，他們還從馬里蘭州搬到德拉瓦州 。

Angela Yang的突然離世讓花樣滑冰界深感悲痛，UDFSC在悼念聲明中表示：「Angela不僅是一位優秀的運動員，更是帶給大家歡笑和靈感的女孩。我們永遠懷念她。」美國花式滑冰協會(US Figure Skating)也發聲明哀悼，並承諾會支援受影響的運動員和家屬。