我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

華府空難黑盒子判讀首度曝光 黑鷹撞美航高度與塔台數據「有出入」

編譯盧思綸／即時報導
國家運輸安全委員會調查員英曼，2月1日在華府舉行的美航黑鷹空難記者會上，發表初步調查。(美聯社)
國家運輸安全委員會調查員英曼，2月1日在華府舉行的美航黑鷹空難記者會上，發表初步調查。(美聯社)

華府1月29日發生民航客機與軍方黑鷹直升機相撞，造成兩機共67人悉數罹難。美國國家運輸安全委員會（NTSB）1日證實，根據客機飛航記錄器即黑盒子的初步判讀，美航5342客機在撞擊前1秒曾試圖拉高機頭高度。

有線電視新聞網（CNN）報導，NTSB調查員英曼（Todd Inman）在記者會上告訴媒體：「在非常接近撞擊之前，飛機的俯仰出現略微變化，角度有所增加。」

同時，NTSB也表示，根據初步數據，客機在飛行高度約325英尺處時與黑鷹直升機相撞。誤差範圍為正負25英尺。

政治新聞網Politico報導，NTSB不肯證實當時黑鷹的飛行高度，不過依照規定，黑鷹高度不得高於200英尺。

還有另一項數據指出，當時雷根國家機場塔台管制員指揮用的雷達範圍數據顯示，直升機當時飛行高度為200英尺。另一名調查員班寧（Brice Banning）說，這項雷達數據「精準度較低」。

問及如何解釋兩機的高度差異時，英曼表示，目前正在釐清中。

另一方面，CNN引述飛航追蹤數據指出，兩機相撞時，黑鷹似乎高出允許高度100英尺，而且偏離沿著波托馬克河東側的預定路線。

Politico指出，黑鷹的黑盒子也已經回收，但正在處理進水問題，相關人員有信心獲取數據。

華府

上一則

華府空難 黑鷹當「空中計程車」接送高官 正當性惹議

下一則

墨西哥灣沿岸餐廳「詐蝦」 進口貨謊稱現撈

延伸閱讀

華府67死空難前夕 運安會400名員工遭川普政府提議資遣

華府67死空難前夕 運安會400名員工遭川普政府提議資遣
才說明年見…華裔11歲花滑新星遇華府空難 最後貼文曝光

才說明年見…華裔11歲花滑新星遇華府空難 最後貼文曝光
華府空難／雷根機場附近 FAA無限期限制直升機飛行

華府空難／雷根機場附近 FAA無限期限制直升機飛行
華府失事黑鷹直升機事發時在幹嘛？官員曝：演習秘密撤離計畫

華府失事黑鷹直升機事發時在幹嘛？官員曝：演習秘密撤離計畫

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
報稅季節今天開始。美聯社

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
一架小飛機1月31日在費城一座購物中心附近墜毀的畫面。(擷自YouTube@CNN)

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

2025-01-31 23:00

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」