我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

店內行竊遭阻 達拉斯2少槍殺保安 恐判死刑

記者張聲肇／綜合報導
執行保全工作，不幸遭竊賊槍殺的達拉斯一家CVS連鎖藥局保全人員艾格努，兩名青少兇嫌已遭逮捕並被控以謀殺罪，最高可判處死刑。(GoFundM))
執行保全工作，不幸遭竊賊槍殺的達拉斯一家CVS連鎖藥局保全人員艾格努，兩名青少兇嫌已遭逮捕並被控以謀殺罪，最高可判處死刑。(GoFundM))

達拉斯一家CVS連鎖藥局去年12月24日晚上遭到兩名分別13歲和15歲的少年企圖行竊，被39歲的保全員艾格努(Anthony Egeonu)阻止，竟遭13歲少年開槍打死。兩名兇嫌已遭逮捕並被控以謀殺重罪，最高可判處死刑。連日來各界為艾格努家屬籌款，至1日已募得兩萬多 元。

達拉斯警察局說，警方23點5分趕至現場，發現艾格努重傷，送醫急救，在醫院不治。警察當晚就逮捕兩嫌。代理局長伊果(Michael Igo)28日晚會見地方人士說，兩人買了預付手機後在店裡偷東西，艾格努上前阻止，雙方起爭執，13歲少年拔槍朝艾格努開了幾槍，隨即跳上白色起亞汽車逃逸。

艾格努的太太奧泰維雅(Octavia Egeonu)28日警民會談上說，「我一直都以為一切沒問題，因為我知道他有穿防彈背心。所以，到了醫院，我根本沒想到院方會跟我說很抱歉，我以為他們也許會告訴我，他在急救室，或他只是受傷而已。」

「你要我怎麼跟15歲的女兒說，父女見面時候得知爸爸無法陪你了？我怎麼跟10歲的兒子說，你小學畢業典禮，他不能參加了？還有徹夜等爸爸回家的4歲女兒，不用等了？」

CVS表示，艾格努雖然是外聘人員，全店員工都很喜歡他，他保護員工、顧客及家長，擔負重要任務，遭逢不幸，「謹向艾格努全家及親友表達」深切的同情與哀悼。」

伊果說警方確定這兩名青少年並非來自達拉斯，但不確定是否也涉及「達拉斯以外地區的犯罪案件」。

有人在GoFundMe網站發起替艾格努家屬的募款活動，截至1日晚上已籌得約2.4萬元。募款緣由是，「艾格努在執行保全任務時，不幸喪生。他盡心盡責，是家裡唯一經濟支柱。」「艾格努為人和藹，大方，非常盡責，在地方上備受敬愛。｣發起人皮普金斯(Jermain Pipkins)說，募得的款項將全數捐給遺眷，確保他們生活無虞。

藥局 GoFundMe

上一則

華府空難黑盒子判讀首度曝光 黑鷹撞美航高度與塔台數據「有出入」

下一則

才說明年見…華裔11歲花滑新星 華府空難殞落

延伸閱讀

店內行竊遭阻 達拉斯2少年槍殺CVS保安 最重判死刑

店內行竊遭阻 達拉斯2少年槍殺CVS保安 最重判死刑
兒滑板車被搶 父對質未成年劫匪遭槍殺

兒滑板車被搶 父對質未成年劫匪遭槍殺
喬治亞州消防隊長 助處理車禍竟無故遭槍殺

喬治亞州消防隊長 助處理車禍竟無故遭槍殺
康州中餐館印裔外送員遭槍殺 警研判：攔路打劫變槍擊

康州中餐館印裔外送員遭槍殺 警研判：攔路打劫變槍擊

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
報稅季節今天開始。美聯社

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
一架小飛機1月31日在費城一座購物中心附近墜毀的畫面。(擷自YouTube@CNN)

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

2025-01-31 23:00

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」