華府空難／共和黨議員反駁川普：DEI政策與意外毫無關係

川普 總統將華府嚴重空難歸咎於聯邦航空管理局(FAA)的「多元、平等、包容」(DEI) 政策，並指責FAA以此聘用一些「智力與肢體缺陷」的人擔任空中交通管制員。但負責監督FAA的共和黨 籍眾議員 指空難與DEI政策無關；另外有數據也顯示，目前全國機場空管及相關運作人員，超過七成是非西班牙裔白人。

負責監督FAA的密蘇里州共和黨籍聯邦眾議員格瑞維斯(Sam Graves)31日向政治網媒POLITICO表明，這起空難與FAA實施的DEI政策無關。

對於川普1月30日簽署備忘錄，指控前朝拜登政府「公然拒絕擇優錄用，要求所有機構實施危險的DEI政策，在FAA招募有嚴重智力障礙的人」，格瑞維斯也強調這不適用於空中交通管制員。

盡管川普與部分共和黨人仍堅稱這個說法，但格瑞維斯強調，釀成這起空難的原因存在許多疑問，但他不相信DEI 是個原因，因此已敦促盡快調查。

他說，「我認為DEI與事故沒任何關係，盡管我對FAA內部及所有運輸部門的DEI感到擔憂，但這種擔憂已好幾年了」。

格瑞維斯指出，涉事的直升機及客機飛行員經驗豐富，又說直升機與民航機之間存在「分離飛行的問題」，這需要進一步調查，必須在弄清所有事實後才開始考慮須否透過立法手段來解決問題。

他也安撫緊張的民眾，強調「航空旅行絕對安全」。

與此同時，根據美國人口普查局以及IPUMS航空數據庫的資料顯示，任職航空交通管制人員和機場營運專員的員工有78％為男性，22%為女性，其中71％是非西班牙裔白人，任何種族的西班牙裔為14%。

其他少數族裔者更少之又少，非裔為8%，亞裔3%，印第安及阿拉斯加原住民更只有1%。

這些數據包括從事航空運輸，與運輸相關的服務工作的空中交通管制員及機場營運專業人員等。

從數據統計上川普的說法站不住腳，但他在有關說法的記者會上，直言有關結論是「因為我有常識」。