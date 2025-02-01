華府空難／雷根機場錄音曝光 塔台給直升機指令「不精準」

美國航空5342航班29日晚間即將降落雷根華盛頓國家機場時，與一架陸軍黑鷹直升機相撞後，一名資深航空交通管制員聽完塔台對話錄音說，雷根機場塔台航管員表現太過業餘。(路透)

美國航空(American Airlines)5342航班29日晚間即將降落雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)時，與一架陸軍黑鷹直升機相撞而雙雙墜河，共計67人死亡。擁有23年資歷、曾在全美六座機場任職的一名航空交通管制員(air-traffic controller)聽完塔台對話錄音後說，雷根機場塔台航管員表現太過業餘。

調查人員已從波多馬克河(Potomac River)裡打撈到兩個俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器，將釐清這起空難事件發生原因。

一名資深航管員對每日郵報(Daily Mail)網站表示，撞機意外發生時的航空交通管制(air traffic control，ATC)通話錄音，雷根機場塔台人員給黑鷹直升機的指示「語意非常模糊」。

在大約一分半的錄音檔裡，雷根機場塔台航管員詢問黑應直升機是否看到商業班機。航管員對呼號為「PAT25」的黑鷹直升機駕駛員說道：「PAT25，你看到CRJ了嗎？」

航管員所說的龐巴迪(Bombardier))CRJ(Canadair Regional Jet)噴射客機是美國航空從堪薩斯州 威契塔(Wichita)起飛的航班，機上有60名乘客與4名機組員。

幾秒鐘之後，航管員再次說道：「PAT25，請從CRJ後面飛過。」

資深航管員分析，如果上述對話是雷根機場塔台航管員第一次跟黑鷹直升機提到美國航空班機，語意其實並不清楚，直升機駕駛聽到之後可能覺得「好的，什麼飛機？我要看哪邊呢？」

資深航管員指出，航管員下達指示時，要以時鐘做為方向提示，例如「12點鐘方向」代表往北，如果說「往9點鐘方向看」，就表示往左邊看。他表示，直升機飛進塔台管制區時，若要提醒是否看到某架飛機，應該要說「PAT25，9點鐘，3哩，區域客機將降落機場」。

他說，航管員承擔龐大責任，必須提供精準、詳細指令給駕駛，「我們若出錯，就會釀成人命」。