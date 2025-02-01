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華府空難／雷根機場空域吃緊、不容出錯 飛行員抱怨多年

編譯潘勛／綜合報導
在雷根華盛頓國際機場29日晚發生空難後，航管局(FAA)無限期限制機場附近直升機飛行。圖為搜救人員在打撈遇難者遺體。(路透)
在雷根華盛頓國際機場29日晚發生空難後，航管局(FAA)無限期限制機場附近直升機飛行。圖為搜救人員在打撈遇難者遺體。(路透)

華爾街日報(WSJ)1月31日報導，不論民用或軍用飛機飛行員，對雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)面積、空域過道過於狹窄，已抱怨多年，表示幾乎不容出錯空間，差點撞上其他飛機；美國航空公司編號5342班機與陸軍黑鷹直升機1月29日發生撞機意外，更證實這項危險。

雷根機場占地僅733畝，位置在華府市中心對面的波多馬克河(Potomac River)畔，空域如此吃緊，要交由聯邦飛航管制員來分配起飛及降落權。

但雷根機場地近首都很方便，政治人物難以抗拒。多年來國會議員一直在遊說，要加開航道及更多班機，讓他們回故鄉州更方便。2024年國會激辯該機場能否吸收更多班機後，批准增加，讓五家航空公司直飛聖安東尼奧、聖地牙哥、西雅圖、拉斯維加斯及舊金山。

該空域本就擁擠，還要容納每天直升機穿梭於波多馬克河面，其中很多直升機是由國防部及其他政府機構起飛，搭載官員等旅客與貨物往返華府。官員及民航班機飛行員均警告，雷根機場的空域幾乎不容出錯。

退役空軍少將、華府機場特遣部隊主事官員默林(Keith Meurlin)表示，空軍面對的空域系統本就異常複雜，再增加飛往雷根機場的班機，事態更形棘手，真不知要到什麼程度才喊受不了了。

2013年一位飛行員在其駕駛的航班差點與一架直升機相撞後，向飛航安全呈報系統(ASRS)提出書面報告說，「民用班機搭載數百乘客，這些直升機獲准跨越其航道，我真無法想像有什麼事那麼急迫。在全國其他任何機場會被認為危險的事，在華府空域卻變成家常便飯」。

陸軍部長提名人德里斯科(Daniel Driscoll)30日在參院任命聽證會上表示，1月29日的空難似乎本可避免，他並稱國防部或許必須重新思考其在「類似雷根機場」的訓練飛行任務。

政府稽核處(Government Accountability Office)2021年報告指出，由2017到2019年間有約8萬8000直升機班次在距雷根機場50哩範圍內飛行，其中約37%是由軍方執行的。

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