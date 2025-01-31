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華府空難／川普：黑鷹直升機「飛太高」遠超200英尺限制

新華社／華盛頓1月31日電
華府飛機相撞空難示意圖
華府飛機相撞空難示意圖

美國總統川普1月31日在社交媒體上說，首都華盛頓29日晚發生的客機與軍用直升機相撞事故中，「黑鷹」直升機飛行高度太高，超過了限制。

川普說，「黑鷹」直升機飛得太高，遠遠超出了200英尺（約61米）的限制。

根據美國聯邦航空局的規定，直升機在靠近雷根國家機場附近區域時必須保持200英尺或以下的飛行高度，以減少與其他飛機發生碰撞的風險。根據提供實時航班飛行狀況的網站「24小時飛行雷達」數據，相撞事故發生前，最後記錄的直升機飛行高度約為400英尺。

另據《華盛頓郵報》報導，為避開雷根國家機場空域內大部分飛機航線，相關部門還為在該空域的直升機設定了狹窄的飛行航道，但這條飛行航道與雷根國家機場三條跑道之一的33號跑道的東南進近航線相交，而此次失事客機在相撞前正是在此路徑上準備著陸。

據美國媒體報導，美國聯邦航空局自1月31日起限制直升機在雷根國家機場周圍飛行，禁止大部分直升機進入機場附近兩條航線的部分區域，只允許警方和醫療直升機飛行，以減小再次發生撞機的風險。目前尚不清楚這些限制措施將持續多久。

1月29日晚，美國太平洋西南航空公司一架載有64人的龐巴迪噴氣式客機在雷根國家機場降落過程中，與一架載有3名軍人的「黑鷹」直升機相撞，兩機隨後墜入波托馬克河。川普30日說，此次事故中沒有倖存者。目前，救援人員已打撈起超過40名遇難者遺體。美國媒體報導說，這起事故是1982年以來華盛頓最嚴重的航空事故。

川普 華盛頓郵報

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