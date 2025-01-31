華府空難／川普批前運輸部長「災難」 布塔朱吉駁：任內無空難

華府空難發生後，川普歸咎於聯邦「多元化員工」，暗指前運輸部長布塔朱吉，引起民主黨反彈，布塔朱吉稱在他任內並未發生過空難。(路透)

華府 空難發生後，總統川普 痛批前運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)就是個「災難」(disaster)，布塔朱吉則強調任內未曾發生過一起空難，反駁川普的指控。此外，聯邦參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer，紐約州民主黨)也抨擊川普把矛頭指向DEI的說法，令人反胃。

根據國會山莊報(The Hill)報導，川普在白宮舉行華府空難記者會，點名前運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)痛批：「他猶如一場災難，只會說一堆廢話。」並趁機挖苦道：「他所管理的部門，旗下擁有4萬5000人，他憑藉自己的多元化政策(DEI)，把該部門經營得非常好。」

布塔朱吉隨即跳出來在社群平台X發文反擊：「真是卑鄙，當家屬深陷悲痛時，川普應該擔負國家領導人的職責而非說謊。」並強調：「我們向來把安全視為優先，大幅降低危險發生率並加強空中交通管制，在我們任內有數百萬架航班，卻沒發生過一次商業航空傷亡事故。」

布塔朱吉不忘提點川普：「川普總統現在負責督導軍方與聯邦航空管理局(FAA)，但他採取的第一波行動就是解聘或終止有助於保障我國航空安全的重要人員，身為總統應該確實展現領導力，並說明今後會採取何種措施以防止這種情況再度發生。」

川普在白宮記者會 還暗指華府空難肇事原因，正是拜登總統任內積極推動DEI政策惹禍：「FAA推動多元化政策，偏重雇用有智力或精神障礙的人員，簡直太不可思議。」