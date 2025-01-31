華府空難／川普下令聯邦各機關 開除更多「多元化政策」員工

川普下令各聯邦機構找到更多「多元化政策」員工，以便裁撤。圖為位於華府的聯邦人事管理局。(美聯社)

華爾街 日報(WSJ)30日報導，川普 總統上台後已經裁撤數十個政府辦公室，取消規模數百萬元的政府合約，但川普政府高層仍要求各個聯邦機關進一步開除與「多元、公平及共融」(diversity, equity and inclusion，DEI)計畫有關的更多人員。

聯邦人事管理局(Office of Personnel Management)上周要求各部會關閉以多元化為主要任務的辦公室，1月22日之前勒令所有人員放帶薪行政假(paid administrative leave)，部會首長必須在隔日提交多元化項目所有員工名單。

報導指出，川普政府後來加碼要求各個聯邦機關找出哪些員工曾參加內部多元化活動。

退伍軍人事務部本周表示，大約有60名與多元化計畫有關、平均年薪13萬6000元的人員已經帶薪休假。教育部則說，規模260萬元的多元化訓練與服務合約已經取消。

政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)29日在社群網站X發文寫道，來自數十個政府部門、累計10億元的多元化相關合約均已終止。

消息人士說，聯邦人事管理局28日在後續會議中對各部會官員說，又稱親善團體(affinity groups)的「員工資源團隊」(employee resource groups，ERGs)，例如為非洲裔或LGBTQ員工成立的群體，今後不得在上班時間聚會，也不得使用政府資源。

財務部公平中心(Equity Hub)主任林黛安(Diane Lim，音譯)說，單位名稱聽起來與多元化有關，實際上負責數據分析、審查研究、針對財政部 擬訂政策邀集專家開會討論。年薪18萬5000元的她說，不能因為單位名稱就認為跟覺醒文化(woke)有關，或是存有政治動機的辦公室，「我們其實比共和黨想像的更加無趣」。

不過，林黛安還沒來得及向新任財長解釋辦公室角色，22日就遭停職。她與另外三名助理原可內調財政部其他空缺，後來全遭裁撤。