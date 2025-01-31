華府軍民機空中相撞墜河 67人全罹難…美24年來最慘空難

在安全管控最嚴格的華府上空，29日晚發生陸軍直升機在空中與民航機相撞的重大空難，造成67人死亡，救難人員日夜在波多馬克河上打撈。圖後為國會大廈。（美聯社）

美國航空班機29日晚近9時與美軍黑鷹直升機相撞，雙雙墜河，民航機上64人與直升機上3人，全部67人確定罹難，這也是美國24年來最大的空難。聯邦安全運輸委員會(NTSB)預計30天內完成初步調查報告。

由美國航空子公司PSA航空公司執飛的美國國內民航客機29日自堪薩斯州的威契塔市(Wichita)起飛，29日晚間約9時左右準備降落雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagon Washington National Airport)時，與一架UH-60黑鷹(UH-60 Black Hawk)直升機在空中相撞，雙雙墜入機場旁的波多馬克河(Potomac River)中。

華府飛機相撞空難示意圖 資料來源：美聯社

由於撞機位置接近華府特區，白宮及國會都在附近，發生如此意外，全國震驚。

疑直升機未依航線及高度飛行

據紐約時報報導，直升機未依核准的航線和高度飛行，可能是肇禍主因。

搜救單位已經尋獲客機黑盒子和駕駛艙語音紀錄器，已送往聯邦鑑識單位調查原因。

這班編號5342的民航客機上共乘坐60名乘客和4名機組人員、黑鷹直升機上共搭載3名軍人；川普 總統30日發表談話，指全67人已全部罹難，並指揮聯邦航空管理局(FAA)、聯邦安全運輸委員會和美國軍隊針對意外做深度調查。

美國國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)指出，黑鷹直升機29日晚間正執行年度夜間任務評估，機上3名軍人都有相當的飛行駕駛經驗，且配備夜視鏡。據悉，黑鷹直升機29日晚間自維州貝爾佛堡(Fort Belvoir)起飛。

交通部長達菲(Sean Duffy)表示，這起悲劇「無疑的」應該可以完全避免。

根據報導，機場塔台在意外發生不到30秒前，曾詢問黑鷹直升機是否有目擊客機；至於配戴夜視鏡是否有可能阻礙黑鷹直升機駕駛的視線？川普指出，不排除這項可能性。

川普30日指出，原來的搜救任務已在周四轉變為搜尋任務(recovery mission)。

川普歸咎拜登 政策 掀議

但川普在記者會上，將肇事原因指向前任總統拜登的多元化DEI政策和降低飛航安全標準，則意外地引發政治上批評。川普指他接任歐巴馬 擔任總統時，提高飛航安全標準，但在拜登就任後，又將標準降到歐巴馬時代，川普說他1月20日上任後又再發布行政命令將標準提高。

川普總統30日舉行記者會，除對航管人員和直升機提出質疑外，意外將肇因指向多元化的DEI政策，引發現場記者質疑。（歐新社）

川普還點名前拜登政府的同志運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg），川普稱，布塔朱吉是DEI政策的「大贏家」。布塔朱吉擔任運輸部長任內的作為，是一場「災難」。

民主黨參院領袖舒默(Chuck Schumer)和布塔朱吉都立即發言反擊川普。

華盛頓郵報(The Washington Post)報導，29日晚間有逾300名搜救人員投入救援工作；根據多家媒體報導，截至30日上午，搜救人員已尋獲逾30具罹難者遺體。

機上有花滑選手、中國公民

美國花式滑冰協會(U.S. Figure Skating)30日發出聲明指出，確認飛機上有花式滑冰選手、教練和家族成員。中國大使館則表示機上有兩名中國公民。

雷根機場29日在意外發生後，隨即停止飛機起降、關閉機場，並管制所有出入口，直到30日上午11時才重新開啟。

聯邦與地方單位派出超過300人日夜搜救打撈，但29日晚氣溫寒冷，水中溫度僅有華氏30多度，水上甚至還有浮冰，搜救任務困難，一般人在水中只要一分鐘即會失溫。至截稿為止，尚未撈獲所有屍體。

墜入河中的民航機已斷成三截，黑鷹直升機的機體尚為完整。