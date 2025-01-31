華府空難／威契塔華裔市長：悲劇將2城市永遠連結

堪薩斯州威契塔市華裔女市長胡彩華(右)30日在記者會中擁抱空難受害者親友，稱這場悲劇將威契塔市和華府永遠連結一起。(路透)

華府 發生撞機墜河慘劇，其中美國航空客機是堪薩斯州 威契塔市起飛，多名罹難乘客剛參加過威契塔的滑冰賽。該市華裔女市長胡彩華(Lily Wu)30日在情緒悲痛的記者會中說，這場悲劇將兩個城市永遠連結一起。

美航5342班機上有幾名美國花式溜冰國家代表隊成員，他們到威契塔市參加全國錦標賽及發展營，搭機返回各自的家鄉，不幸班機29日晚9時左右，與黑鷹直升機相撞墜入波多馬克河。機上包括數名華人 。

胡彩華在記者會上激動表示，「我們和所有受到衝擊的人同感悲慟，這場恐怖的悲劇，將永遠連結華府與本市的人民。」

一年前，威契塔市熱烈慶祝從當地艾森豪國家機場每天一班到華府雷根機場直航路線啟航，胡彩華說，「當時我們備感榮幸」。

能夠主辦本屆花式溜冰全國錦標賽，全市市民也極感興奮，她說「市府和民眾能夠歡迎水準極高的未來奧運選手前來參賽，我們也至感榮幸」。

威契塔地區牧師聯合會30日中午在市政廳舉行祈禱會，胡彩華籲請市民團結攜手，支持罹難者的家屬親友，共度難關。

她說，市府還沒拿到乘客名單，暫時無法確知堪薩斯州有多少人罹難。「我們全市人民的心情同樣沉重」。