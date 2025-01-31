華府空難／黑鷹機組組長罹難 有1000小時飛行時數 留下1歲兒

與29日在雷根華盛頓國家機場附近與一架美航客機空中相撞的直升機同型的美軍黑鷹直升機(UH-60)。(美聯社)

一架載64人的客機29日在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機(UH-60)空中相撞後墜入波多馬克河(Potomac River)，67人罹難。而黑鷹機組組長是年輕的歐哈萊(Ryan O'Hara)，留下妻子及一歲的兒子。

每日郵報(Dailymail)報導，歐哈萊當時率兩名陸軍士兵乘坐黑鷹直升機，從維吉尼亞州貝爾佛堡(Fort Belvoir)出發，執行年度飛行訓練，29日晚間近9時，卻與從堪薩斯州威契塔(Wichita)起飛、美航編號5342客機在波托馬克河上空400呎處相撞。

喬治亞州谷內郡(Gwinnett County)園景高中(Parkview High)的海軍陸戰隊初級預官訓練團(The Marine Corps Junior Reserve Officers' Training Corp)證實，歐哈萊是該校2014年畢業生，也是墜機事故中的機組長，並在臉書上發文悼念：「我們懷著沉痛的心情宣布一位同袍離世…我們向歐哈萊和他的家人致上最深切的哀悼。」雖然該則貼文現已刪除，但提到人們永遠會記得歐哈萊「是位總在預官訓練團健身房周圍修理東西的人，也是步槍隊的重要成員」。

陸軍航空兵(Army Aviation Branch)參謀長科齊爾(Jonathan Koziol)表示該架黑鷹的機組人員經驗豐富，並且對華府附近的日常擁擠空域並不陌生。「兩名飛行員都曾在夜間飛過這條特定航線。對他們任何一個人而言這都不是新鮮事。」兩名機組人員的經驗足以「獨自駕駛直升機」。擔任機長的歐哈萊擁有約1000小時的飛行時數，他正在評估第二名飛行員，後者同樣具備機長資格、飛行時數約500小時。