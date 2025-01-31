華府空難／黑鷹機組組長罹難 有1000小時飛行時數 留下1歲兒
一架載64人的客機29日在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機(UH-60)空中相撞後墜入波多馬克河(Potomac River)，67人罹難。而黑鷹機組組長是年輕的歐哈萊(Ryan O'Hara)，留下妻子及一歲的兒子。
每日郵報(Dailymail)報導，歐哈萊當時率兩名陸軍士兵乘坐黑鷹直升機，從維吉尼亞州貝爾佛堡(Fort Belvoir)出發，執行年度飛行訓練，29日晚間近9時，卻與從堪薩斯州威契塔(Wichita)起飛、美航編號5342客機在波托馬克河上空400呎處相撞。
喬治亞州谷內郡(Gwinnett County)園景高中(Parkview High)的海軍陸戰隊初級預官訓練團(The Marine Corps Junior Reserve Officers' Training Corp)證實，歐哈萊是該校2014年畢業生，也是墜機事故中的機組長，並在臉書上發文悼念：「我們懷著沉痛的心情宣布一位同袍離世…我們向歐哈萊和他的家人致上最深切的哀悼。」雖然該則貼文現已刪除，但提到人們永遠會記得歐哈萊「是位總在預官訓練團健身房周圍修理東西的人，也是步槍隊的重要成員」。
陸軍航空兵(Army Aviation Branch)參謀長科齊爾(Jonathan Koziol)表示該架黑鷹的機組人員經驗豐富，並且對華府附近的日常擁擠空域並不陌生。「兩名飛行員都曾在夜間飛過這條特定航線。對他們任何一個人而言這都不是新鮮事。」兩名機組人員的經驗足以「獨自駕駛直升機」。擔任機長的歐哈萊擁有約1000小時的飛行時數，他正在評估第二名飛行員，後者同樣具備機長資格、飛行時數約500小時。
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