華府空難／雷根機場跑道只有7000呎 商用軍用增加難度

雷根機場接近市中心，而且是軍民航機共用，班次頻繁，曾有人主張應該關閉。（路透）

對華府 空域29日發生空難，有線電視新聞網（CNN）引述一位前聯邦航空總署（FAA）飛安事故調查員報導，雷根華盛頓國家機場的所在位置，對準備進場降落的客機飛行員而言，可謂非常複雜的工作。

前FAA調查員蘇西指出，該機場不只是全球最繁忙的機場之一，也是最複雜的機場之一；該機場是商用兼軍用。對飛機可以飛的地方，以及飛行員必須採取怎樣的進場方式均有所限制，對飛機起降的速度也有要求。

該機場與五角大廈 就隔著州際公路，並和出於國安因素而使空域受嚴格限制的華盛頓特區隔著波多馬克河。

美國運輸部前督察長施亞佛也對CNN說，除非完全處於空中交通管制下，否則飛機和直升機皆無法進入雷根華盛頓國家機場空域。她說，任何操作飛機與直升機的飛行員都必須與飛航管制員進行協調；據媒體報導，「我們知道（29日事故前）有做這類協調，因為航管員曾與事故直升機通話」。

據報導，美國陸軍黑鷹直升機在事故前注意到其附近有另一架飛機，但接下來發生的情況則成謎。

蘇西表示，當在非常近的空域內有太多飛機時，很多事都可能出問題，而這就是雷根華盛頓國家機場的情況。該機場是幾十年前啟用、非常繁忙的機場，其實原本該關閉，因為距市區太近。

華府飛機相撞空難示意圖

紐約郵報報導，雷根機場最初是為了讓貴賓搭乘的私人或政府客機進入華盛頓特區而建造，它是一個較小的機場，也是該地區唯一的機場。

美航前機師萊特（John Wright）表示，相較於其他可供大型商用客機起降的機場，標準跑道長度約1萬3000呎，雷根機場的跑道卻只有約一半的7000呎，這使得進場降落變得非常棘手。萊特提出，在這個機場降落是非常具有挑戰性的，重點在於空速、高度和下降速度，「最後要看的，就是有沒有人穿過你的航道」。但是他也指出，「這在雷根機場完全是可以安全操作的，我自己就這樣做了50年」。