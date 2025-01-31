華府空難／FAA局長上月辭職 出事時沒負責人 川普匆匆指派代理

發生空難時FAA的局長正好出缺，川普總統30日在記者會上宣布任命羅謝洛出任代理局長。（歐新社）

美國發生24年來最嚴重空難，在救援全力搜救的同時，負責管理民用航空事務的政府部門聯邦航空管理局(FAA)竟然沒有最高負責人，總統川普 30日匆匆委任在FAA工作了22年的羅謝洛(Christopher Rocheleau)為代理局長善後。

華府發生空難後，川普30日下午在總統辦公室簽署備忘錄，任命羅謝洛為代理局長在FAA領軍，並稱讚「他是一個非常能幹的人」且備受尊敬。

羅謝洛是空軍退役老兵，今次是第三度在FAA 任職，上星期剛獲川普任命為副局長，現在匆匆走馬上任，他曾經擔任 FAA 負責航空安全的助理副局長、全國商務航空協會營運長、也在運輸安全管理局(TSA)工作過。

FAA上任局長惠特克(Michael Whitaker)做了15個月，川普上任之時卻是他辭職洗手不幹之日，普遍相信是與馬斯克 (Elon Musk)有關，遺缺尚未填補。

川普再次當選後，惠特克於2024年12月宣布辭職，儘管他並沒有公開將之歸咎於川普新政府或馬斯克，但原因不言而喻。

惠特克在任內最後幾個月，一直受到馬斯克的批評及指摘，原因是他不滿FAA 對其公司SpaceX 的監管。當川普回朝而馬斯克主管政府效率部(DOGE)時，惠特克日子肯定不好過，自行引退是理所當然。

FAA 曾因 SpaceX 在發射任務做了未經批准的更改，於是罰款 60 萬元，馬斯克公開批評惠特克及 FAA 說是「無理騷擾 SpaceX」，在社群媒體貼文指惠特克「需要辭職」。

FAA 局長須獲參議院確認，但代理局長無需批准，而羅謝洛也成為 2018 年以來FAA第四名代理局長，惠特克 2023 年 10 月獲參院一致確認為局長前，一直由代理局長負責。