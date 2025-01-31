華府空難／失事前…塔台要求直升機繞過客機 19秒後空中相撞

由監視器畫面可見直升機在空中撞及民航機的瞬間，空中出現一團火球。（美聯社）

根據華爾街 日報(WSJ)取得飛行通話與航班追蹤紀錄，雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)塔台航空交通管制員(air-traffic controller)29日晚間8時47分左右，對呼號為「PAT25」的一架美國陸軍黑鷹直升機(Black Hawk)做出頗為尋常的詢問與指示：「PAT25，你看到CRJ了嗎？」

航管員所說的龐巴迪(Bombardier)CRJ(Canadair Regional Jet)噴射客機，是美國航空(American Airlines)從堪薩斯州威契塔(Wichita)起飛的編號5342航班，機上有60名乘客與4名機組員。

華爾街日報報導，相關官員事後指出，載有三名軍人的黑鷹直升機當時正在進行訓練任務。

美國航空客機飛過波多馬克河(Potomac River)，準備降落雷根機場，再過幾秒鐘便將結束大約3小時航程。

塔台航管員說：「PAT25，請從CRJ後面飛過。」就在塔台指示的19秒後，兩架飛機在空中相撞起火。撞機時兩架飛機高度距離河面都在200呎到400呎之間。

塔台麥克風收到有人驚呼：「我的天！」航管人員忙著把班機緊急調度到附近機場，包括華府 杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)、巴爾的摩-華盛頓國際機場(Baltimore-Washington International Airport)。

華府飛機相撞空難示意圖

撞機引發爆炸，一名飛機駕駛員向雷根機場呼叫：「塔台，你有看到嗎？」

雷根華盛頓國家機場位於維吉尼亞州 ，與華府及馬里蘭州之間隔著波多馬克河。由於緊鄰華府，白宮與其他重要地標明顯可見，飛機駕駛員為了避開華府航空管制區，必須小心翼翼沿著波多馬克河飛行。

空難肇事原因仍在調查中，目前無法確定黑鷹直升機聽到航管員要求飛到龐巴迪噴射客機後方的指示，或了解塔台要求注意附近有龐巴迪客機。

前任聯邦航空官員受訪時說，塔台航管員做出明確命令，要求黑鷹直升機飛到客機後方。