客機撞直升機67人恐全數罹難 川普預計11時發表談話

搜救任務至30日上午依然持續中，上午7時左右仍見直升機在空中盤旋。記者陳熙文／攝影

美國29日發生民航機與軍用直升機相撞事件，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，全67人恐無人生還；搜救工作30日上午仍在持續中，美國總統川普 預計上午11時發表談話。

美國維州阿靈頓郡（Arlington county）29日約莫晚間9時，發生民航客機在空中與軍用直升機相撞後墜毀的事件。

據了解，一架美國航空搭載60名乘客和4名機組人員的民航客機準備降落雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagon Washington National Airport）時，與一架正在夜間訓練的黑鷹直升機相撞，雙雙墜毀在機場旁的波多馬克河（Potomac River）。

民航客機加直升機共67人；根據CNN報導，截至30日上午10時，搜救人員共尋獲28具遺體，不過搜救單位評估，相撞中恐無人生還。

搜救單位於30日上午已全面封鎖附近河岸，連地方媒體都無法拍攝。

美國國防部 長赫塞斯 （Pete Hegseth）指出，黑鷹直升機29日晚間正執行年度夜間任務評估，機上3名軍人都有適當的駕駛經驗，且配備夜視鏡。