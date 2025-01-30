我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航空難 華府消防首長：兩機相撞事故研判無人生還

紐約州公校首放農曆新年假 華人家長：中華傳統漸獲認可

美航空難 華府消防首長：撞機事故研判無人生還

中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國航空子公司一架載64人客機昨晚在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河，華盛頓特區消防首長唐諾利今天說已尋獲28具遺體，研判不會有生還者。

法新社報導，失事班機是美國航空（American Airlines）子公司PSA航空（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機。

客機從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，美東時間29日晚間9時左右於雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）準備進場時，與一架UH-60黑鷹直升機（UH-60 Black Hawk）在空中相撞。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，華盛頓特區消防和緊急醫療服務當局首長唐諾利（John Donnelly）於這起空難的第2場記者會表示，他們目前正從救援行動轉為打撈作業。

他還指出：「我們不認為這起事故有任何生還者。」

唐諾利提到，他的團隊已尋獲失事客機27具遺體，並從黑鷹直升機找到1具遺體。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在記者會聲稱，客機和黑鷹直升機都依照標準模式飛行，兩者都沒有出現異常，他還認為這起空難事故「絕對」可以避免。

華盛頓大都會機場管理局（Metropolitan Washington Airports Authority）方面則表示，雷根華盛頓國家機場將於當地時間30日上午11時開放。

美航客機與美軍黑鷹直升機29日晚間在華盛頓特區雷根國家機場相撞後雙雙墜河。當局出...
美航客機與美軍黑鷹直升機29日晚間在華盛頓特區雷根國家機場相撞後雙雙墜河。當局出動直升機和消防船進行搜救。(路透)

堪薩斯州

上一則

美媒：美航空難恐有很多罹難者 現已尋獲逾30具遺體

延伸閱讀

美媒：美航空難恐有很多罹難者 現已尋獲逾30具遺體

美媒：美航空難恐有很多罹難者 現已尋獲逾30具遺體
美航客機對撞黑鷹直升機 客機碎裂直升機大致完好

美航客機對撞黑鷹直升機 客機碎裂直升機大致完好
美航空難恐已19死 前世界冠軍俄國滑冰教練傳在機上

美航空難恐已19死 前世界冠軍俄國滑冰教練傳在機上
華府機場附近飛機相撞 BBC：已打撈到19具遺體

華府機場附近飛機相撞 BBC：已打撈到19具遺體

熱門新聞

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
報稅季節今天開始。

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
伊州目前約有90多萬居民持有白卡擴大計畫的福利。(伊州醫療照顧及家庭服務廳)

擴大醫療補助恐取消 19到64歲的白卡岌岌可危

2025-01-29 10:45
聯邦執法人員掃蕩加州月子中心、打擊生育旅遊的檔案照。（美聯社）

助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月

2025-01-28 14:56

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據