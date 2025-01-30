我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵、公車逃票率下降 被捕逃票者激增

華府機場附近飛機相撞 BBC：已打撈到19具遺體

華府機場附近飛機相撞 BBC：已打撈到19具遺體

中央社／華盛頓30日綜合外電報導
美國一架搭載64人的客機昨天晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河。（歐新社）
美國一架搭載64人的客機昨天晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河。（歐新社）

美國一架搭載64人的客機昨天晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河，英國廣播公司（BBC）報導，目前已打撈到19具遺體。

英國廣播公司引述合作夥伴哥倫比亞廣播公司（CBS）消息報導，救難人員已從波多馬克河（Potomac River）打撈到19具遺體，並且持續在冰冷河水中搜尋可能的生還者。

堪薩斯州的聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）今天在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）記者會上暗示，機上所有人已罹難。

法新社報導，這架客機是美國航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機，從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，昨晚間9時左右在雷根華盛頓國家機場準備進場時與一架UH-60黑鷹（UH-60 Black Hawk）直升機在空中相撞。

美航表示，客機上有60名乘客和4名機組人員。美國軍方人員說，這架直升機搭載3名軍人，目前尚不清楚他們的狀況。美國軍方發言人表示，這架直升機當時正進行訓練飛行。

堪薩斯州 參議員

上一則

客機墜河／風大+水域有冰塊 華府市長不便透露搜救進度

延伸閱讀

客機墜河／風大+水域有冰塊 華府市長不便透露搜救進度

客機墜河／風大+水域有冰塊 華府市長不便透露搜救進度
華府客機撞軍機至少18死 盤點美國近30年重大空難

華府客機撞軍機至少18死 盤點美國近30年重大空難
華府記者直擊／客機相撞事件 川普怪直升機沒有閃

華府記者直擊／客機相撞事件 川普怪直升機沒有閃
雷根機場附近飛機相撞 華府目擊者稱「火花四濺像煙火」

雷根機場附近飛機相撞 華府目擊者稱「火花四濺像煙火」

熱門新聞

報稅季節今天開始。

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
伊州目前約有90多萬居民持有白卡擴大計畫的福利。(伊州醫療照顧及家庭服務廳)

擴大醫療補助恐取消 19到64歲的白卡岌岌可危

2025-01-29 10:45
聯邦執法人員掃蕩加州月子中心、打擊生育旅遊的檔案照。（美聯社）

助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月

2025-01-28 14:56

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據