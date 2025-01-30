我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲幸運短裙 助男友問鼎超級盃3連霸

華府客機撞直升機墜河 FAA宣布雷根機場關閉到周四

華府客機撞軍機至少18死 盤點美國近30年重大空難

新華社／華盛頓30日電
美國各大媒體聚集在雷根華盛頓國家機場對面的Daingerfield Island，觀察搜救任務的最新動態。(記者陳熙文／攝影)
美國各大媒體聚集在雷根華盛頓國家機場對面的Daingerfield Island，觀察搜救任務的最新動態。(記者陳熙文／攝影)

一架客機29日晚在首都華盛頓裡根國家機場降落過程中與一架正在進行飛機訓練的軍用直升機相撞，兩機墜入河中。客機上有64人，直升機上有3人。至30日凌晨，搜救工作還在進行中。

以下是1995年以來美國發生的造成重大人員傷亡的空難：

1995年12月20日，美國航空公司一架波音757客機從美國邁阿密起飛前往哥倫比亞卡利市。飛機在卡利附近的山區墜毀，導致159人喪生，只有4名乘客倖存。

1996年5月11日，美國瓦盧噴氣機航空公司一架客機從邁阿密國際機場起飛不久便墜毀在機場附近的沼澤地中，造成110人喪生。

1996年7月17日，美國環球航空公司一架從紐約飛往巴黎的波音747客機起飛後不久在紐約東部的海面上空爆炸，墜入海中，機上230人全部遇難。

2000年1月31日，美國阿拉斯加航空公司一架客機在距洛杉磯西北32公里的太平洋海域墜毀，機上88人全部遇難。

2001年11月12日，美國航空公司一架空中客車A-300客機在紐約市一個人口稠密的地區墜毀，機上265人全部遇難。

2006年8月27日，美國達美航空公司下屬的一家商業航空公司的一架客機從肯塔基州列剋星敦起飛後不久墜毀，機上50人中有49人遇難。

2009年2月12日，美國大陸航空公司一架通勤飛機從紐瓦克國際機場起飛，降落前在紐約州布法羅市墜毀，機上49人和地面1人遇難。

雷根機場飛機相撞墜機地圖
雷根機場飛機相撞墜機地圖

波音 紐約市 紐約州

上一則

華府記者直擊／客機相撞事件 川普怪直升機沒有閃

下一則

客機墜河／風大+水域有冰塊 華府市長不便透露搜救進度

延伸閱讀

雷根機場附近飛機相撞 華府目擊者稱「火花四濺像煙火」

雷根機場附近飛機相撞 華府目擊者稱「火花四濺像煙火」
世上航管最嚴區爆空難 1張圖看華府墜機地點

世上航管最嚴區爆空難 1張圖看華府墜機地點
華府客機撞直升機爆炸墜河 FAA宣布雷根機場關閉到周四

華府客機撞直升機爆炸墜河 FAA宣布雷根機場關閉到周四
華府64人客機墜河「斷成兩截」搜救現場水溫僅35℉

華府64人客機墜河「斷成兩截」搜救現場水溫僅35℉

熱門新聞

報稅季節今天開始。

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
伊州目前約有90多萬居民持有白卡擴大計畫的福利。(伊州醫療照顧及家庭服務廳)

擴大醫療補助恐取消 19到64歲的白卡岌岌可危

2025-01-29 10:45
聯邦執法人員掃蕩加州月子中心、打擊生育旅遊的檔案照。（美聯社）

助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月

2025-01-28 14:56

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手