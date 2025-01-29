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雷根機場64人客機撞黑鷹直升機 已有4人獲救 川普密切關注

64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中撈出多具屍體

華府64人客機撞黑鷹直升機後墜河 墜機地距白宮僅3哩

世界新聞網／輯
1月29日，在美國華盛頓雷根國家機場附近，應急車輛在客機墜河事故現場待命。（新華社）
1月29日，在美國華盛頓雷根國家機場附近，應急車輛在客機墜河事故現場待命。（新華社）

一架美國航空（AA）區域客機29日晚間在雷根國家機場附近與一架美軍黑鷹（Black Hawk）直升機在空中相撞後墜河，有議員表示有人員傷亡。

墜機地點在白宮和國會大廈以南僅3哩處（4.8 公里），這裡是全美監控最嚴格的空域。

CNN指出，根據美航說法，出事的編號5342班機從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，機上有60名乘客和4名機組人員。

這架龐巴迪CRJ-701客機在落地前幾分鐘，空中控管人員曾詢問是否降落在雷根國家機場較短的33號跑道上，機師表示可以。隨後，管制人員允許飛機降落在33號跑道上。

根據華盛頓郵報報導，周三晚上，波多馬克河西岸的「喬治華盛頓紀念公園大道」沿線的幾處草地變成了臨時停車場，駕駛們紛紛把車停在雷根國家機場對面，想知道墜機事故的最新狀況。

媒體工作人員忙著架起攝影機捕捉畫面，有些人拿出手機瘋狂撥打電話；有些車子已無法進入封鎖區，有些人停車試圖靠近機場，有些人持手電筒閃躲車子衝過馬路。車道附近的出口，紅色和藍色的閃爍燈光，照亮了夜空。

夜空中，帶著強大燈光的搜索直升機正在往南飛向亞歷山大老城，或許是那裡有飛機碰撞之的碎片。

一名「華盛頓郵報」記者在波多馬克河西側，也就是維吉尼亞這一側，和同業們沉默又緊張地觀察著河中的動靜。

一名國防資深官員表示，事故發生時，直升機上至少有三名士兵。這位官員補充說，當時黑鷹直升機上沒有資深高級官員。

這不是波多馬克河首度發生飛機意外墜河事件。1982年1月13日佛羅里達航空公司一架航班，因天候惡劣墜入波托馬克河，造成78人死亡。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在 X平台上發文稱「海岸防衛隊全力支援搜救工作」。

白宮 國土安全部 堪薩斯州

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