小型客機與直升機相撞墜河 華府雷根機場全面停飛

一架小型飛機29日晚間墜毀於華盛頓雷根國際機場附近波多馬克河。(歐新社)

路透報導，美國聯邦航空總署29日晚間表示，一架太平洋西南航空（PSA Airlines）區域客機在空中與一架塞考斯基H-60直升機（Sikorsky H-60 ）相撞，並墜毀在機場旁的波多馬克河（Potomac River）。目前不清楚機上有幾位乘客，也不清楚飛機墜毀原因，但據信至少有一人傷亡。救難人員已緊急到場搜救。

BREAKING: Mid-air collision between a helicopter and commercial jet on approach to Ronald Reagan Washington National Airport. Rescue boats are scanning the Potomac River. pic.twitter.com/ySwHFq9Ej1 — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) 2025年1月30日

根據聯邦航空局的資料，該架飛機是太平洋西南航空為美國航空（American Airlines）執飛的5342航班，該航班從堪薩斯州威奇托起飛。根據美國航空的網站，這架飛機最多可容納65名乘客。

美國廣播公司新聞網（ABC News）與福斯新聞網（Fox News Digital）報導，華盛頓消防緊急部門29日晚間在社群媒體X發文表示：「目前已經停止所有起飛和降落航班，緊急部門人員正在處理飛機場區域事故，航廈維持開放，後續將更新資訊。」

該部門表示，已經出動消防船進行救援。

白宮發言人李維特表示，川普總統已了解雷根機場(DCA)墜毀事件最新發展。

美國聯邦航空局(FAA)也已證實，一架黑鷹直升機在接近DCA時與一架美國航空公司商用客機相撞。

一架小型飛機29日晚間墜毀於華盛頓雷根國際機場附近波多馬克河。(美聯社)