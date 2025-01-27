我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

南卡2少女凶殘虐殺13歲女 將以成人身分起訴

編譯俞仲慈／綜合報導
南卡州哥倫比亞市13歲少女卡妮亞·貝克遭兩名未成年少女殺害，檢方以成年人身分起訴兩人。(南卡州哥倫比亞市警局)
南卡州哥倫比亞市13歲少女卡妮亞·貝克遭兩名未成年少女殺害，檢方以成年人身分起訴兩人。(南卡州哥倫比亞市警局)

南卡羅來納州一名13歲失蹤女孩被警方尋獲時，已經是一具冰冷遺體，警方循線調查後逮捕兩名未成年少女，震驚當地社區，檢方打算將兩名未成年兇嫌以成年人身分起訴。

每日郵報(Daily Mail)報導，南卡州哥倫比亞(Columbia)警局局長霍布克(Skip Holbrook)18日舉行記者會，證實逮捕兩名未成年嫌犯，被控以虐殺手段奪走年僅13歲的卡妮亞·貝克(Ka'Niyah Baker)性命。 

霍布克強調這此命案駭人聽聞：「野蠻、令人髮指、惡毒可怕的程度令人不寒而慄，這就是我在調查過程中，用來形容這起謀殺案的字眼。」並透露落網的兩位少女年齡分別為15歲與16歲，皆為高中輟學生，後者更因為切斷電子腳鐐而被南卡州「少年司法廳」(Department of Juvenile Justice)通緝。 

報導指出，本月15日警方接獲報案，得知一棟廢棄房屋冒濃煙，於是動員消防人員前往滅火，不料竟在火場發現一具「臉部、身體均受到嚴重傷害且嚴重燒傷」的女童遺體，由於死者身上沒有任何身分證明，直到隔天里奇蘭郡(Richland County)警方研判死者可能就是1月12日通報失踪的貝克。

里奇蘭郡法醫盧瑟福(Naida Rutherford)表示，因為女童遺體特徵「與其他離家出走或失蹤的女孩相符」，一度還抱著一絲希望：「我們散發傳單，希望她還活著，希望死者不是她。」但最終透過DNA檢驗，確認死者正是貝克，陳屍地點距離最後被目擊之處相距20哩。

盧瑟福表示，貝克死因是鈍器重擊，同時還有「被棍棒毆打、刀刺與燒燙傷」並強調：「死因絕非意外、更非自殺，這是一起可怕的凶殺案。」

霍布克透露兩名少女落網後，面對警方偵訊面無表情，冷血程度連資深員警也看不下去。

聯邦司法部統計，2019年至2022年間遭到謀殺的12歲至17歲青少年死亡人數幾乎翻倍，從2018年的717人增至2022年1409人。

南卡羅來納州 司法部 通緝

上一則

喬治亞州消防隊長 助處理車禍竟無故遭槍殺

下一則

Cash App防火牆脆弱 母公司挨罰1.75億 其中1.2億退還使用者

延伸閱讀

川普上任後 哥大一抗議學生遭停學處分、哈佛火速和解兩官司

川普上任後 哥大一抗議學生遭停學處分、哈佛火速和解兩官司
封面故事／麻州少女吸毒亡 母親控社媒是幫兇

封面故事／麻州少女吸毒亡 母親控社媒是幫兇
在大火中倖存 「藍巴士 」網路爆紅

在大火中倖存 「藍巴士 」網路爆紅
藍巴士野火中倖存 網路爆紅 背後故事超溫馨

藍巴士野火中倖存 網路爆紅 背後故事超溫馨

熱門新聞

52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
馬斯克發表對於TikTok的意見。(美聯社)

馬斯克：TikTok可以在美營運 我的X在中國卻被禁

2025-01-19 18:00
第一夫人梅蘭妮亞．川普。(美聯社)

川普首任就職時被無視 時尚名牌今搶讓梅蘭妮亞穿自家禮服出席

2025-01-19 21:40
極地渦旋南襲，帶來強烈寒流，全國大部分地區溫度均至冰點以下，多達9500萬民眾都籠罩於嚴寒中。圖為華府國會大廈前積雪。(路透)

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

2025-01-19 05:10
加州有數以萬計民眾被迫生活在缺乏保險保障的處境裡，他們不是保單被保險公司取消，就是保費貴到無法負擔，當野火摧毀家園時，政府也不提供任何經濟援助，使許多人陷入困境。(美聯社)

沒保險也沒經濟援助…洛杉磯野火毀家園 居民面臨雙重打擊

2025-01-22 13:16

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁