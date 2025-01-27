南卡2少女凶殘虐殺13歲女 將以成人身分起訴

南卡州哥倫比亞市13歲少女卡妮亞·貝克遭兩名未成年少女殺害，檢方以成年人身分起訴兩人。(南卡州哥倫比亞市警局)

南卡羅來納州 一名13歲失蹤女孩被警方尋獲時，已經是一具冰冷遺體，警方循線調查後逮捕兩名未成年少女，震驚當地社區，檢方打算將兩名未成年兇嫌以成年人身分起訴。

每日郵報(Daily Mail)報導，南卡州哥倫比亞(Columbia)警局局長霍布克(Skip Holbrook)18日舉行記者會，證實逮捕兩名未成年嫌犯，被控以虐殺手段奪走年僅13歲的卡妮亞·貝克(Ka'Niyah Baker)性命。

霍布克強調這此命案駭人聽聞：「野蠻、令人髮指、惡毒可怕的程度令人不寒而慄，這就是我在調查過程中，用來形容這起謀殺案的字眼。」並透露落網的兩位少女年齡分別為15歲與16歲，皆為高中輟學生，後者更因為切斷電子腳鐐而被南卡州「少年司法廳」(Department of Juvenile Justice)通緝 。

報導指出，本月15日警方接獲報案，得知一棟廢棄房屋冒濃煙，於是動員消防人員前往滅火，不料竟在火場發現一具「臉部、身體均受到嚴重傷害且嚴重燒傷」的女童遺體，由於死者身上沒有任何身分證明，直到隔天里奇蘭郡(Richland County)警方研判死者可能就是1月12日通報失踪的貝克。

里奇蘭郡法醫盧瑟福(Naida Rutherford)表示，因為女童遺體特徵「與其他離家出走或失蹤的女孩相符」，一度還抱著一絲希望：「我們散發傳單，希望她還活著，希望死者不是她。」但最終透過DNA檢驗，確認死者正是貝克，陳屍地點距離最後被目擊之處相距20哩。

盧瑟福表示，貝克死因是鈍器重擊，同時還有「被棍棒毆打、刀刺與燒燙傷」並強調：「死因絕非意外、更非自殺，這是一起可怕的凶殺案。」

霍布克透露兩名少女落網後，面對警方偵訊面無表情，冷血程度連資深員警也看不下去。

聯邦司法部 統計，2019年至2022年間遭到謀殺的12歲至17歲青少年死亡人數幾乎翻倍，從2018年的717人增至2022年1409人。