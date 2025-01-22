性史被公開 奧州唯一女死囚 獲聯邦最高法院下令重審

奧州唯一女死囚布仁達‧安德魯以檢方公開她的性生活紀錄導致審判不公為由，訴請重審， 聯邦最高法院21日下令下級法院檢討此案。(奧克拉荷馬州懲教局照片)

奧克拉荷馬州 唯一女死囚布仁達‧安德魯(Brenda Andrew)以檢方公開她的性生活紀錄導致審判不公為由，訴請重審， 聯邦最高法院21日下令下級法院檢討此案。

最高法院推翻聯邦上訴法院「維持原判」的裁決，下級法院因此必須重新檢討布仁達被判謀殺分居丈夫罪確立的案子。她的情人帕瓦特(James Pavatt)因同案被判死刑，現在獄中待處決。

與她分居的丈夫羅伯‧安德魯(Rob Andrew)2001年在奧克拉荷馬市家的車庫，被帕瓦特用長槍擊 斃。

最高法院裁示位於丹佛的聯邦第十巡迴上訴法院重新檢討布仁達被起訴案。布仁達稱，審判庭錯誤採納「不相干」證據，導致對她判決不公，最高法院要主審法官檢討全案後，是否不同意她的說法。

對此裁決表達不同意見的湯瑪斯和戈薩奇兩位大法官 說，奧州檢方已提出穩固如山的證據，證明被告參與了謀殺丈夫的行動，因此法院對她的定罪、判刑都應維持。

布仁達的律師則說，檢方在審判庭上提出的證據，與她的「性生活史、性別呈現、不軌行為、母親身分」有關，這些都是間接的證據，法官卻據以審決，以致判決不公。

辯護律師指出，起訴檢察官在審判庭上無情地譏諷被告，用充滿性意味的詞句如「娼婦」，暗示她是不忠的妻子，結辯時還展示她的丁字內褲。

上訴法院三名法官做出維持原判的裁決，但其中一名贊同辯護律師的說法，認為檢方呈給法官的證據，構成「審判不公。」

提出不同意見的上訴法院法官巴卡拉克(Robert Bacharach)在裁決意見書中寫道，「這些證據不僅不相干，還把安德魯太太描繪成一心一意勾引男人的女人。」