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中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

禮物卡詐騙 3中國人在新罕布夏州法庭認罪

編譯陳韻涵／綜合報導
有關當局破獲一個來自中國的犯罪集團，在美國連偷帶騙，再利用非法所得購買包括蘋果手機等高檔電子產品運回亞洲販售。三名嫌犯15日在新罕布夏州法庭認罪，訂4月宣判刑期。(美聯社)
有關當局破獲一個來自中國的犯罪集團，在美國連偷帶騙，再利用非法所得購買包括蘋果手機等高檔電子產品運回亞洲販售。三名嫌犯15日在新罕布夏州法庭認罪，訂4月宣判刑期。(美聯社)

一個來自中國的犯罪集團在美國連偷帶騙，再利用非法所得購買包括蘋果手機等高檔電子產品運回亞洲販售。司法部官員宣布，三名嫌犯15日在新罕布夏州法庭認罪，訂4月宣判刑期。

今日美國報(USA Today)引述法庭文件報導，26歲的中國女子吳納新(Naxin Wu，以下姓名均為音譯)、34歲的蔣夢影(Mengying Jiang)，以及28歲的陳明東(MingDong Chen)利用偷來的禮物卡購買高價電子產品，暫存在新罕布夏州康科德(Concord)的一間倉庫內，準備轉運中國和香港。

這三人於去年3月被捕，本月15日出庭認罪。法庭文件指出，三名被告犯案時間長達2023年一整年；司法部表示，此案被告三人所在的新罕布夏州是全美各地類似的詐騙組織其中之一，另有許多人逍遙法外。

檢察官辦公室表示，這些團體通常都在新罕布夏等未課徵銷售稅的州作案。

新罕布夏州檢察官辦公室表示，這三人承認共謀電話詐騙，訂4月宣判刑期。

法院文件指出，這三人只是更大規模詐騙集團的其中一環。這個集團透過戀愛詐騙、偷竊自商店的禮物卡，還有利用自東亞郵寄過來的智慧手機贗品退換現金或禮物卡等方式，騙取蘋果手機正品，而相關金流則透過中國社群媒體和行動應用軟體「微信支付」(WeChat Pay)進行。

有關單位在一項針對美國公司透過戀愛詐騙、老年詐騙和網路駭客竊盜一億元的案件調查中，查獲這三人的不法行為。

蘋果並非唯一的受害企業，全國零售聯合會(National Retail Federation)去年12月宣布調查結果，發現「退假貨真詐欺」的犯罪模式，造成美國企業損失至少1010億元；或相當於平均每100元的銷售退貨中，詐欺損失占13.7元。

蔣夢影的律師代當事人表達歉意，並稱「當事人並未因此致富，且已意識到做錯事，並將負起責任。」

新罕布夏州 司法部 詐欺

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