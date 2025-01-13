高薪又彈性？「遠端工作」詐騙盛行 紐約州檢察長出擊

詐騙集團要求受害者在正當交易所如Coinbase等購買加密貨幣後行騙，紐約州檢察長詹樂霞9日表示已提告要為詐騙案受害者追回損失。(路透)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)9日發表聲明，稱詐騙集團 現利用人們尋求遠端工作的機會，騙取了價值數百萬元的加密貨幣 ；她已提起訴訟，將追回民眾被盜走的辛苦錢。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，詹樂霞聲明中稱詐騙集團向民眾發送簡訊，承諾提供高薪、靈活的工作，而且可以在家上班，工作內容只是在網站上評價產品，以幫助產生「市場數據」；但如果要賺錢，他們被告知必須開設加密貨幣帳戶，並且餘額必須保持等同於或大於他們正在評論的產品價格。

詐騙集團先讓受害者在已註冊的正當交易所如Coinbase、Gemini、Crypto.com上買入USDC、USDT加密穩定幣，再誘導他們將加密貨幣發送到非託管的數位錢包。受害者得到保證，他們可以收回投入的資金並獲得佣金，然而這些資金只是進入了詐騙集團的加密錢包地址；受害者發布評論的網站也只是假造的。

詐騙者發送的聲稱提供工作機會的簡訊範例。(取自紐約州檢察長詹樂霞辦公室)

訴訟中的七名受害者均使用化名，分別居住在紐約州、維吉尼亞州、佛州 。佛州一名婦女損失30多萬元；紐約一名受害者也被騙取了10萬多元，他收到的簡訊稱該遠端工作「福利多多，要求靈活」，加入後可獲得註冊獎金和25%佣金。接著一名假冒培訓教師的人幫助受害者在LBank平台上建立錢包，再指導受害者將錢包連接到所謂的「工作帳戶」。等受害者試圖領錢時，詐騙集團又會編造「信用評分提升費」、「區塊鏈驗證費」、「託管費」等名目，要求存入更多幣但最後都不放款。

紐約州檢察長詹樂霞9日表示，詐騙集團誆稱提供「遠端工作」詐取錢財；她已提告將為受害者追回損失。(歐新社)

在調查過程中，詹樂霞的辦公室獲得Tether (USDT發行商) 自願同意與合作，以凍結被盜的USDT。皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)表示她辦公室的加密貨幣部門追蹤了超過200萬元的被盜加密貨幣，並確定了存放的錢包地址，現已取得搜索令，與詹樂霞辦公室合作凍結這些被盜的USDC，可以在法院批准後將其追回並返還給受害者。