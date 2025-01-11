WSJ：野火燒出保險危機 加州政府禁保險公司漲保費難卸責

加州洛杉磯寶馬山花園社區，被野火燒毀的房屋的前院裡擺滿了聖誕節日裝飾。(路透)

華爾街日報（WSJ）社論委員會(The Editorial Board)9日指出，洛杉磯野火反映的事實是水火無情，加州 官員更導致保險 市場陷入嚴重危機，即使火勢撲滅，消費者及納稅人仍將受到傷害。

力道直逼颶風的強風席捲洛杉磯郡(Los Angeles County)，寶馬山花園社區(Pacific Palisades)、艾塔迪那(Altadena)一帶風勢尤其強勁，山火一發不可收拾，截至9日晚間摧毀2000棟建築物，至少造成十人喪生。加州南部極少出現如此強風，之前兩個冬天雨量豐沛，累積生長的大量植物過去幾個月裡變得乾燥易燃，為一場「完美風暴」(perfect storm)的到來埋下導火線，可能創下美國史上損失最慘重的山火紀錄。

天災悲劇出現的同時，保險損失以百億元計，加州政府為失去私人保險民眾提供的「公平取得保險計畫」(Fair Access to Insurance Requirements Plan，FAIR Plan)恐將受到重挫。幾乎可以確定的是，私人保險公司今後將在加州提高保費 ，或者取消保單、退出市場。

高危區 數十萬張保單被取消

社論指出，私人保險公司在山火風險較高的地區，早就取消數十萬張保單，限縮理賠項目。民主黨怪罪氣候變遷，不過真正的保險問題是加州主管機關禁止保險公司在能夠全面反映風險與成本的情況下調整保費。

全國各州當中，只有加州禁止保險公司將再保險(reinsurance)成本納入保費計算。保險公司只能從過去以來的理賠歷史評估收取多少保費。保險公司收取每1元保費之後，平均要付出1.09元開銷，從財務角度來看行不通，因此許多保險業者對於位居山火高風險地區的高價房屋僅提供少量保障。州農保險公司(State Farm)在平均房價約350萬元的寶馬山花園社區，就取消了將近七成屋主的保單。