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洛杉磯野火恐將持續蔓延 外州消防隊馳援

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洛杉磯野火恐將持續蔓延 外州消防隊馳援

記者顏伶如／即時報導
直升機8日在洛杉磯好萊塢山莊上空朝大火灑水。(美聯社)
直升機8日在洛杉磯好萊塢山莊上空朝大火灑水。(美聯社)

紐約時報報導，洛杉磯野火持續延燒，好萊塢山莊(Hollywood Hills)9日清晨出現新火勢，美國影視產業重鎮面臨衝擊；山林大火爆發迄今至少已有5人喪生，數萬居民被勒令強制撤離或收到撤離警告，2萬7000多英畝面積遭受祝融之災，大約等於2萬座足球場。洛杉磯時報(LA Times)報導，洛杉磯郡(Los Angeles County)消防局長馬隆(Anthony Marrone)8日晚間在記者會上說，已經向俄勒岡州、新墨西哥州、華盛頓州、猶他州以及加州州內其他城市尋求支援。

國家氣象局(National Weather Service)氣象專家霍爾(Todd Hall)指出，洛杉磯地區近日強風可能導致林火加速蔓延，9日晚間風力可能增強，周末期將又有另一波強風出現。他表示，風速上看每小時80哩，未來幾天則沒有降雨機會。

俄勒岡州消防廳長(fire marshal)8日證實，將出動12個救火突擊隊(strike teams)赴洛杉磯郡，共計有240名消防隊員及60輛消防車，接下來將視實際需要提供更多資源。

亞利桑納州鳳凰城市長葛列高(Kate Gallego)在社群網站X發文表示，鳳凰城已經接到支援通知，目前正在了解細節，未來幾天鳳凰城消防隊伍就會抵達洛杉磯。

舊金山消防局(San Francisco Fire Department)在X平台指出，已派出22名消防隊員前往洛杉磯郊區「太平洋斷崖」(Pacific Palisades)支援救火。

聯邦層級方面，美國林務署(US Forest Service)5架滅火飛機已經在洛杉磯行動，10架聯邦直升機也部署在洛杉磯地區。

目前爆發野火當中火勢最嚴重、破壞力最強大的斷崖山火(Palisades Fire)與伊頓山火(Eaton Fire)，累計已摧毀至少2000棟建築物，創下洛杉磯山火災情最重紀錄。

洛杉磯 山火 俄勒岡州

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