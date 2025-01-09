洛杉磯史上破壞力最強野火 奧斯卡獎延後宣布入圍名單

加州阿爾塔迪納消防車停在街道上，強風助長了洛杉磯地區毀滅性的野火，迫使人們撤離。(路透)

美國加州洛杉磯 野火8日持續肆虐，造成至少5人死亡，摧毀上千棟建築物，有關當局下令10萬多名民眾撤離，總統拜登 8日宣布加州進入聯邦緊急狀態。奧斯卡獎原定下周五（17日）公布提名名單的活動，延期至19日。

美聯社報導，太平洋斷崖大火（Pacific Palisades Fire）是洛杉磯市史上破壞力最強的野火，估計摧毀約1000棟建築物。

拜登8日宣布加州進入聯邦緊急狀態，將提供經費和資源協助對抗野火。

路透報導，野火自昨天竄燒後就沒有停歇，強風更阻礙滅火行動並讓火勢加劇。

洛杉磯郡（Los Angeles County）緊急事故管理主管麥高恩（Kevin McGowan）在記者會表示：「我們正面臨一場歷史性自然災害，我認為以此形容絕不為過。」

美國總統座機「空軍一號」（Air Force One）昨天因大風不能起飛後，拜登停留在洛杉磯。拜登與加州州長紐森（Gavin Newsom）在聖塔蒙尼加（Santa Monica）消防站聽取簡報，並承諾在卸任前將盡其所能提供一切協助。美國總統當選人川普將在20日上任。

由於洛杉磯周圍多處野火肆虐，加州停電的家庭和企業數量8日也飆破40萬戶。

據據電力追蹤網站PowerOutage.us，加州幾乎所有停電情況都發生在南部，主要是在洛杉磯。

南加州愛迪生公司（Southern California Edison）為安全考量，切斷6個郡超過16萬9000戶家庭與企業電力，占其500萬個客戶的3%以上，並已通知約8.5%的客戶可能會進一步斷電。

洛杉磯郊區高級社區「太平洋斷崖」的野火已燒毀濱海小鎮聖塔蒙尼加及馬利布（Malibu）之間至少1萬2000英畝土地，數萬人受到強制撤離令影響。

鄰近其他地區也發生野火，包括巴沙迪納市（Pasadena）附近有火災延燒面積達1萬500英畝。